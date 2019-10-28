Кешбэки ноября
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 3% Одежда и обувь
1% - 3% Кафе и рестораны
1% - 2% Продукты
1% - 20% Цветы
1% - 10% Животные
Партнерские кешбэки:
- Эльдорадо 5% на все покупки без ограничения по кешбэку
- liki24.com 20% на заказы с доставкой.
- Rezina.cc 4% на все покупки через сайт rezina.cc
- Bosch & Simens - 5% на все покупки в сети магазинов и на сайте bs-partner.com.ua
- Покупон - 20% новым покупателям
- internet-bilet.ua - 5% на первую покупку
- yaro.ua - 10% на все покупки
Еще есть партнерские кешбэки от сетей АЗС Glusco 10% и SOCAR 3%. Они дали кешбэки по выбранным ими группам клиентов.