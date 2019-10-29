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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1556155715581559
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:29

Кешбэки ноября

1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 3% Одежда и обувь
1% - 3% Кафе и рестораны
1% - 2% Продукты
1% - 20% Цветы
1% - 10% Животные

Партнерские кешбэки:
- Эльдорадо 5% на все покупки без ограничения по кешбэку
- liki24.com 20% на заказы с доставкой.
- Rezina.cc 4% на все покупки через сайт rezina.cc
- Bosch & Simens - 5% на все покупки в сети магазинов и на сайте bs-partner.com.ua
- Покупон - 20% новым покупателям
- internet-bilet.ua - 5% на первую покупку
- yaro.ua - 10% на все покупки

Еще есть партнерские кешбэки от сетей АЗС Glusco 10% и SOCAR 3%. Они дали кешбэки по выбранным ими группам клиентов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:15

  Vorlon написав:Кешбэки ноября

1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 3% Одежда и обувь
1% - 3% Кафе и рестораны
1% - 2% Продукты
1% - 20% Цветы
1% - 10% Животные

Партнерские кешбэки:
- Эльдорадо 5% на все покупки без ограничения по кешбэку
- liki24.com 20% на заказы с доставкой.
- Rezina.cc 4% на все покупки через сайт rezina.cc
- Bosch & Simens - 5% на все покупки в сети магазинов и на сайте bs-partner.com.ua
- Покупон - 20% новым покупателям
- internet-bilet.ua - 5% на первую покупку
- yaro.ua - 10% на все покупки

Еще есть партнерские кешбэки от сетей АЗС Glusco 10% и SOCAR 3%. Они дали кешбэки по выбранным ими группам клиентов.


Переходим на цветы и животных.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:16

  proftpd66 написав:Может кто-то объяснить с икономистов, зачем НБУ надо бороться с отмывкой?

Сяопин в 80-х разрешил наоборот заводить деньги в Китай.

Получил также такое письмо. Претензий к банку никаких,вывел дебетовую часть на глобус,скай и форвард. Если банк просит использовать ТОЛЬКО как кредитку,то вывод очевиден , на сервисе , который клиенту предложили за 0 гривень,банк не зарабатывает,и теперь придумывает массу способов,как клиенту испортить жизнь
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:22

Re: Monobank

  sens написав:банк не зарабатывает

а на депо чото зарабатывают енти загонщики? А то я размещаться тут начал. Или зря?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:23

  sens написав:
  proftpd66 написав:Может кто-то объяснить с икономистов, зачем НБУ надо бороться с отмывкой?

Сяопин в 80-х разрешил наоборот заводить деньги в Китай.

Получил также такое письмо. Претензий к банку никаких,вывел дебетовую часть на глобус,скай и форвард. Если банк просит использовать ТОЛЬКО как кредитку,то вывод очевиден , на сервисе , который клиенту предложили за 0 гривень,банк не зарабатывает,и теперь придумывает массу способов,как клиенту испортить жизнь


Что вам всем за письма идут?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:30

Re: Monobank

clientage, после размещения депо над их картой не дыши. :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:42

а пукнуть можно? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:14

  sens написав:
  proftpd66 написав:Может кто-то объяснить с икономистов, зачем НБУ надо бороться с отмывкой?

Сяопин в 80-х разрешил наоборот заводить деньги в Китай.

Получил также такое письмо. Претензий к банку никаких,вывел дебетовую часть на глобус,скай и форвард. Если банк просит использовать ТОЛЬКО как кредитку,то вывод очевиден , на сервисе , который клиенту предложили за 0 гривень,банк не зарабатывает,и теперь придумывает массу способов,как клиенту испортить жизнь


если не секрет, то что делали картой?
Покупали ли что-то? Какие платежи были и на какую сумму? От физика к физику по п2п/сеп?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:53

  MASolomko написав:clientage, после размещения депо над их картой не дыши. :D

Ненаю, я с депо и начал работать с банком.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:57

  proftpd66 написав:
  sens написав:
  proftpd66 написав:Может кто-то объяснить с икономистов, зачем НБУ надо бороться с отмывкой?

Сяопин в 80-х разрешил наоборот заводить деньги в Китай.

Получил также такое письмо. Претензий к банку никаких,вывел дебетовую часть на глобус,скай и форвард. Если банк просит использовать ТОЛЬКО как кредитку,то вывод очевиден , на сервисе , который клиенту предложили за 0 гривень,банк не зарабатывает,и теперь придумывает массу способов,как клиенту испортить жизнь


если не секрет, то что делали картой?
Покупали ли что-то? Какие платежи были и на какую сумму? От физика к физику по п2п/сеп?
больше 30 карт своих от разных банков в грн,переводил по р2р грн,держал под 10%,раз в месяц переводил на свои кредитки для погашения долга. Так сказать дебет с кредитом сводил. У меня скоро в Универсале предстоит решить-или кот или полный выход
никому не верю
sens
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