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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 10:29
Кешбэки ноября
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 3% Одежда и обувь
1% - 3% Кафе и рестораны
1% - 2% Продукты
1% - 20% Цветы
1% - 10% Животные
Партнерские кешбэки:
- Эльдорадо 5% на все покупки без ограничения по кешбэку
- liki24.com 20% на заказы с доставкой.
- Rezina.cc 4% на все покупки через сайт rezina.cc
- Bosch & Simens - 5% на все покупки в сети магазинов и на сайте bs-partner.com.ua
- Покупон - 20% новым покупателям
- internet-bilet.ua - 5% на первую покупку
- yaro.ua - 10% на все покупки
Еще есть партнерские кешбэки от сетей АЗС Glusco 10% и SOCAR 3%. Они дали кешбэки по выбранным ими группам клиентов.
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Vorlon
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Додано: Вів 29 жов, 2019 15:15
Vorlon написав:Кешбэки ноября
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 3% Одежда и обувь
1% - 3% Кафе и рестораны
1% - 2% Продукты
1% - 20% Цветы
1% - 10% Животные
Партнерские кешбэки:
- Эльдорадо 5% на все покупки без ограничения по кешбэку
- liki24.com 20% на заказы с доставкой.
- Rezina.cc 4% на все покупки через сайт rezina.cc
- Bosch & Simens - 5% на все покупки в сети магазинов и на сайте bs-partner.com.ua
- Покупон - 20% новым покупателям
- internet-bilet.ua - 5% на первую покупку
- yaro.ua - 10% на все покупки
Еще есть партнерские кешбэки от сетей АЗС Glusco 10% и SOCAR 3%. Они дали кешбэки по выбранным ими группам клиентов.
Переходим на цветы и животных.
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Ratatui
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Додано: Вів 29 жов, 2019 20:16
proftpd66 написав:
Может кто-то объяснить с икономистов, зачем НБУ надо бороться с отмывкой?
Сяопин в 80-х разрешил наоборот заводить деньги в Китай.
Получил также такое письмо. Претензий к банку никаких,вывел дебетовую часть на глобус,скай и форвард. Если банк просит использовать ТОЛЬКО как кредитку,то вывод очевиден , на сервисе , который клиенту предложили за 0 гривень,банк не зарабатывает,и теперь придумывает массу способов,как клиенту испортить жизнь
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 29 жов, 2019 20:22
sens написав:
банк не зарабатывает
а на депо чото зарабатывают енти загонщики? А то я размещаться тут начал. Или зря?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 29 жов, 2019 20:23
sens написав: proftpd66 написав:
Может кто-то объяснить с икономистов, зачем НБУ надо бороться с отмывкой?
Сяопин в 80-х разрешил наоборот заводить деньги в Китай.
Получил также такое письмо. Претензий к банку никаких,вывел дебетовую часть на глобус,скай и форвард. Если банк просит использовать ТОЛЬКО как кредитку,то вывод очевиден , на сервисе , который клиенту предложили за 0 гривень,банк не зарабатывает,и теперь придумывает массу способов,как клиенту испортить жизнь
Что вам всем за письма идут?
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Ratatui
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Додано: Вів 29 жов, 2019 20:42
а пукнуть можно?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:14
sens написав: proftpd66 написав:
Может кто-то объяснить с икономистов, зачем НБУ надо бороться с отмывкой?
Сяопин в 80-х разрешил наоборот заводить деньги в Китай.
Получил также такое письмо. Претензий к банку никаких,вывел дебетовую часть на глобус,скай и форвард. Если банк просит использовать ТОЛЬКО как кредитку,то вывод очевиден , на сервисе , который клиенту предложили за 0 гривень,банк не зарабатывает,и теперь придумывает массу способов,как клиенту испортить жизнь
если не секрет, то что делали картой?
Покупали ли что-то? Какие платежи были и на какую сумму? От физика к физику по п2п/сеп?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:53
MASolomko написав:
clientage, после размещения депо над их картой не дыши.
Ненаю, я с депо и начал работать с банком.
Skiw
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:57
proftpd66 написав: sens написав: proftpd66 написав:
Может кто-то объяснить с икономистов, зачем НБУ надо бороться с отмывкой?
Сяопин в 80-х разрешил наоборот заводить деньги в Китай.
Получил также такое письмо. Претензий к банку никаких,вывел дебетовую часть на глобус,скай и форвард. Если банк просит использовать ТОЛЬКО как кредитку,то вывод очевиден , на сервисе , который клиенту предложили за 0 гривень,банк не зарабатывает,и теперь придумывает массу способов,как клиенту испортить жизнь
если не секрет, то что делали картой?
Покупали ли что-то? Какие платежи были и на какую сумму? От физика к физику по п2п/сеп?
больше 30 карт своих от разных банков в грн,переводил по р2р грн,держал под 10%,раз в месяц переводил на свои кредитки для погашения долга. Так сказать дебет с кредитом сводил. У меня скоро в Универсале предстоит решить-или кот или полный выход
никому не верю
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sens
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