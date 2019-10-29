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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1557155815591560
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:21

  clientage написав:а пукнуть можно? :lol: :lol:

Якщо ніхто не дихатиме, чого б не спробувати ;) А тоді розповісте, чи вдалося...
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:11

ОГо!... написав:Акция для вкладчиков в ноябре

Среди всех, кто в ноябре откроет новый депозит, продлит или пополнит действующий депозит на сумму от 10’000 гривен будет разыграно 500 платиновых карт без номера с бесплатным выпуском и годовым обслуживанием.

Шанс на выигрыш около 10%.

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:35

  klug написав:
ОГо!... написав:Акция для вкладчиков в ноябре

Среди всех, кто в ноябре откроет новый депозит, продлит или пополнит действующий депозит на сумму от 10’000 гривен будет разыграно 500 платиновых карт без номера с бесплатным выпуском и годовым обслуживанием.

Шанс на выигрыш около 10%.

https://t.me/OGoMono/312


Роксолана П. вже "виграла" смартфон, тепер платинову карту потрібно вручити :wink: .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:37

Причем можно много депо по 10 тыс, каждый имеет шанс 10% :mrgreen:
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:38

Re: Monobank

  jay2004 написав:Роксолана П. вже "виграла" смартфон, тепер платинову карту потрібно вручити


Дубилет покинул проект, развод готовят с помощью юристов.
Универсал свернул сеть , быстро свернул .
и десятку просят занести ..., чумные они?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:54

Re: Monobank

Моно даёшь 19% с ежемесячкой - занесу Фонд!

Кто согласен - плюсуйте! Разом - ми сила!!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1794
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:04

  jay2004 написав:
  klug написав:
ОГо!... написав:Акция для вкладчиков в ноябре

Среди всех, кто в ноябре откроет новый депозит, продлит или пополнит действующий депозит на сумму от 10’000 гривен будет разыграно 500 платиновых карт без номера с бесплатным выпуском и годовым обслуживанием.

Шанс на выигрыш около 10%.

https://t.me/OGoMono/312


Роксолана П. вже "виграла" смартфон, тепер платинову карту потрібно вручити :wink: .


Я держу на контроле эту ситуацию :mrgreen:
Как Роксолана П., отчитаеться о получении - я сообщу :wink:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:12

  jay2004 написав:Моно даёшь 19% с ежемесячкой - занесу Фонд!

Кто согласен - плюсуйте! Разом - ми сила!!

Мало 19% (19 в А-Банке), не меньше 19,5% !
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:13

Re: Monobank

узнал у поддержки, только на депозиты от 3 месяцев и каждые 10к в депозите увеличивают шанс, то есть там и близко не пахнет 10%
gonzo
 
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