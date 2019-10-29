Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:21
clientage написав:
а пукнуть можно? :lol: :lol:
Якщо ніхто не дихатиме, чого б не спробувати ;) А тоді розповісте, чи вдалося...
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kreuz
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:11
ОГо!... написав:Акция для вкладчиков в ноябре Среди всех, кто в ноябре откроет новый депозит, продлит или пополнит действующий депозит на сумму от 10’000 гривен будет разыграно 500 платиновых карт без номера с бесплатным выпуском и годовым обслуживанием. Шанс на выигрыш около 10%. https://t.me/OGoMono/312
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klug
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:35
klug написав: ОГо!... написав:Акция для вкладчиков в ноябре Среди всех, кто в ноябре откроет новый депозит, продлит или пополнит действующий депозит на сумму от 10’000 гривен будет разыграно 500 платиновых карт без номера с бесплатным выпуском и годовым обслуживанием. Шанс на выигрыш около 10%. https://t.me/OGoMono/312
Роксолана П. вже "виграла" смартфон, тепер платинову карту потрібно вручити
.
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jay2004
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:37
Причем можно много депо по 10 тыс, каждый имеет шанс 10%
demichh
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:38
jay2004 написав:
Роксолана П. вже "виграла" смартфон, тепер платинову карту потрібно вручити
Дубилет покинул проект, развод готовят с помощью юристов.
Универсал свернул сеть , быстро свернул .
и десятку просят занести ..., чумные они?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:54
Моно даёшь 19% с ежемесячкой - занесу Фонд!
Кто согласен - плюсуйте! Разом - ми сила!!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
Повідомлень: 1794
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 157 раз.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 17:04
jay2004 написав: klug написав: ОГо!... написав:Акция для вкладчиков в ноябре Среди всех, кто в ноябре откроет новый депозит, продлит или пополнит действующий депозит на сумму от 10’000 гривен будет разыграно 500 платиновых карт без номера с бесплатным выпуском и годовым обслуживанием. Шанс на выигрыш около 10%. https://t.me/OGoMono/312
Роксолана П. вже "виграла" смартфон, тепер платинову карту потрібно вручити
.
Я держу на контроле эту ситуацию
Как Роксолана П., отчитаеться о получении - я сообщу
Igor3777
Повідомлень: 157
З нами з: 06.01.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 12 раз.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 17:12
jay2004 написав:
Моно даёшь 19% с ежемесячкой - занесу Фонд!
Кто согласен - плюсуйте! Разом - ми сила!!
Мало 19% (19 в А-Банке), не меньше 19,5% !
demichh
Повідомлень: 2151
З нами з: 09.12.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 112 раз.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 17:13
узнал у поддержки, только на депозиты от 3 месяцев и каждые 10к в депозите увеличивают шанс, то есть там и близко не пахнет 10%
gonzo
Повідомлень: 129
З нами з: 05.01.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
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