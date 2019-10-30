проект тухліє, раз керівництво пішло геть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:23
Re: Monobank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:58
Re: Monobank
Yfyrf, переустановите приложение и, если проблема сохраняется, то пишите в поддержку.
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:10
Додано: Чет 31 жов, 2019 01:33
sens
Интересно, к Вас нет возможности или данные, про то как расстаможить льготно под 5%-7% лекарства или добавки?
Может быть пора наконец-то реформу здравоохранения проводить. Чтобы была краса и медицина
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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