RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1558155915601561
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:23

Re: Monobank

  Yfyrf написав:Кто виноват и что делать?


проект тухліє, раз керівництво пішло геть
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6345
З нами з: 01.06.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:58

Re: Monobank

Yfyrf, переустановите приложение и, если проблема сохраняется, то пишите в поддержку.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 08.03.18
Подякував: 56 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:10

  Yfyrf написав:В приложении постоянно выезжает "щось пошло не так". Перезапускал, не помогает. Кто виноват и что делать?

Аналогичная ситуация, в т.ч на iOS 13.2
maxim2014
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 19.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 01:33

sens

Интересно, к Вас нет возможности или данные, про то как расстаможить льготно под 5%-7% лекарства или добавки?

Может быть пора наконец-то реформу здравоохранения проводить. Чтобы была краса и медицина :)

ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1236
З нами з: 22.12.16
Подякував: 121 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1558155915601561
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: oleksandrblacksmith і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (295)
31.10.2019 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.