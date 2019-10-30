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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1559156015611562>
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:23

Re: Monobank

  Yfyrf написав:Кто виноват и что делать?


проект тухліє, раз керівництво пішло геть
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:58

Re: Monobank

Yfyrf, переустановите приложение и, если проблема сохраняется, то пишите в поддержку.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:10

  Yfyrf написав:В приложении постоянно выезжает "щось пошло не так". Перезапускал, не помогает. Кто виноват и что делать?

Аналогичная ситуация, в т.ч на iOS 13.2
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 01:33

sens

Интересно, к Вас нет возможности или данные, про то как расстаможить льготно под 5%-7% лекарства или добавки?

Может быть пора наконец-то реформу здравоохранения проводить. Чтобы была краса и медицина :)

ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 07:52

Re: Monobank

Свежее интервью дубилета

https://www.youtube.com/watch?v=Hkc2csHzKJE
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:58

  demichh написав:Причем можно много депо по 10 тыс, каждый имеет шанс 10% :mrgreen:


В "Слуги" багато кандидатів :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:18

  V2 написав:
  demichh написав:Причем можно много депо по 10 тыс, каждый имеет шанс 10% :mrgreen:


В "Слуги" багато кандидатів :mrgreen:

У народа шансів нема. :mrgreen:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:43

  proftpd66 написав:sens

Интересно, к Вас нет возможности или данные, про то как расстаможить льготно под 5%-7% лекарства или добавки?

а какие заграничные интернет магазины высылают в Украину лекарства?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:09

У дружини кешбек на книги цього місяця. Щойно купили книги в "Книгарня Є" онлайн. Розрахувалися карточкою з кешбеком - в списку транзакцій висвітилось "portmone.com.ua - інше" і кешбек, звичайно, не нараховано.

Потім вирішили докупити ще кілька книг, на цей раз розрахувались моєю карткою (де нема кешбеку на книги) - в списку транзакцій "portmone.com.ua - книги"

Це якась нова фішка показувати "Інше" щоби не давати кешбек?




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Bambula
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:12

Bambula, зроби виписку, в ній буде MCC.
Кочевник
 
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