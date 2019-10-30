проект тухліє, раз керівництво пішло геть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:23
Re: Monobank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:58
Re: Monobank
Yfyrf, переустановите приложение и, если проблема сохраняется, то пишите в поддержку.
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:10
Додано: Чет 31 жов, 2019 01:33
sens
Интересно, к Вас нет возможности или данные, про то как расстаможить льготно под 5%-7% лекарства или добавки?
Может быть пора наконец-то реформу здравоохранения проводить. Чтобы была краса и медицина
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Чет 31 жов, 2019 07:52
Re: Monobank
Свежее интервью дубилета
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:58
Додано: Чет 31 жов, 2019 12:18
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:43
а какие заграничные интернет магазины высылают в Украину лекарства?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:09
У дружини кешбек на книги цього місяця. Щойно купили книги в "Книгарня Є" онлайн. Розрахувалися карточкою з кешбеком - в списку транзакцій висвітилось "portmone.com.ua - інше" і кешбек, звичайно, не нараховано.
Потім вирішили докупити ще кілька книг, на цей раз розрахувались моєю карткою (де нема кешбеку на книги) - в списку транзакцій "portmone.com.ua - книги"
Це якась нова фішка показувати "Інше" щоби не давати кешбек?
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