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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:24
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:56
Додано: Чет 31 жов, 2019 16:00
Онлайн-торговцы могут тасовать терминалы как угодно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 31 жов, 2019 16:09
Re: Monobank
І офлайн - також.
Додано: Чет 31 жов, 2019 17:25
горох убрал из ДКБО упоминание про 250 к … теперь иет право делать что угодно при любой сумме
4.3.13. Для здійснення контролю за дотриманням клієнтами Банку вимог законодавства в частині заборони здійснювати операції по рахунку фізичної особи, пов’язані із підприємницькою діяльністю, та контролю за відповідністю операцій клієнта його фінансовому стану Банк має право вжити наступні заходи:
4.3.13.1. Грошові кошти, які надійшли для поповнення Платіжної картки Клієнта, обліковуватимуться (зберігатимуться) на транзитному рахунку No 2924 до дня завершення документальної перевірки Банком джерел походження коштів у наступних випадках:
- разова операція або сукупність операцій із зарахування коштів на поточний рахунок носять нетиповий характер та щодо них виникає підозра;
- характер операцій із зарахування коштів на поточний рахунок протягом одного календарного місяця в сукупності є таким, що має ознаки здійснення підприємницької діяльності або щодо яких є підозра, що вони не відповідають фінансовому стану Клієнта.
4.3.13.4. Банк не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Клієнту коштів, що потребують документальної перевірки Банком, направляє Клієнту запит щодо з‘ясування суті та мети операції та/або документального підтвердження джерел походження коштів каналами зв’язку, зазначеними у Договорі, разом з орієнтовним переліком документів, що можуть підтвердити джерело походження коштів, який затверджується внутрішнім документом Банку.
4.3.13.5. Не пізніше наступного робочого дня після дня отримання від Клієнта документів, достатніх для підтвердження джерел походження його коштів та/або пояснень щодо суті і мети операцій, Банк здійснює зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта.
4.3.13.6. У випадку, якщо протягом 60 днів з моменту звернення Банку Клієнт не надає пояснень щодо мети та суті операції та/або документального підтвердження джерел походження коштів, грошові кошти, що обліковуються на транзитному рахунку, зараховуються на рахунок клієнта. В цьому випадку 15 Банк має право відмовити Клієнту у проведенні подальших операцій або в продовженні ділових відносин шляхом одностороннього розірвання Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Банку.
т.е. теперь ему можно всё
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 31 жов, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 17:28
Можно арендовать баржу или контейнеры и в Германию отправить водником, потом грузовиками транзитом в Львов.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:17
Re: Monobank
Кто-то уже изучал вопрос карты в злотых?
1) гарантируется ли фондом?
2) нафига при открытии карты открывается 2 счета?
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:27
Re: Monobank
1. Гарантується, в межах 2000 тисяч грн.
2. Відносно 2-х рахунків - питай в Гороха.
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:36
Re: Monobank
200к грн или 2к грн? По злотым такая же нормативка как и по другим иноземным валютам?
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