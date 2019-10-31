По злотым и монгольским тугрикам была постанова что только 50к в эквиваленте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:37
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:43
Re: Monobank
200 000 грн. Якщо рахунок у валюті, то по курсу НБУ на момент введення тимчасової адміністрації.
Додано: Чет 31 жов, 2019 20:32
Якщо э рахунки в Универсалбанку?
никому не верю
Додано: Чет 31 жов, 2019 20:50
Re: Monobank
Вот котик имеет пару валютных карт в USD, EUR и PLN. С баксами понятно — это биллинговая валюта между МПС и котиком. А остальные зачем, если конвертация идёт через бакс? Или, если цена в EUR/PLN и платить соответствующей валютной картой, то снимет как и положено без допрасходов?
Додано: Чет 31 жов, 2019 20:52
Конечно.
Кроме вариантов с ДСС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:02
Нова шиза від Гороха. Дано - клієнт з кредитним лімітом 30 000 грн. Кредитні кошти повністю потрачені 4.09. РД 31.10. Вчора загашено 10к з прив"язаної депозитки Цкунца цього ж клієнта, і сьогодні о 17-й ще раз 10к і 10к з тієї ж депозитки. Горох лочить бабки і довбанутий саппорт починає розповідати цікаві історії, що РД, виявляється, 30.11, тому ждітє. Т.е. маємо неіллюзорний шанс попасти на % за виліт з грейсу на рівному місці - просто так, бо Гороху переклинило мозХ. Після надання виписок по з/п, які з запасом перекривають сраний кредліміт у 30к, бабки дозараховують. Наголошую, ЖОДНОГО руху коштів по рахунку з 4.09 по 30.10 НЕ БУЛО. Домахуватися до клієнта за погашення власної кредитної заборгованості в РД - це за гранню реального, як на мене.... Котік, кажете? Смердючий скунс, от хто!
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:06
Re: Monobank
скунсом обзивають іншу банку
давайте цей обзивати тхором
АЛЕ тхір смердить і смердить сильно. Не залежно від того наскільки ви з ним охайні, дотримуєтеся правильно живлення-він буде смердіти.
+50грн !
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:08
У меня такое было, даже 2 раза
Но механизм такой - деньги "заходят", и "сразу выходят". При этом задолженность на "вышедшую сумму" всё-таки гасится. А вот деньги "надёжно" хранятся в недрах моно.
По упоротости "мониторинга" моно вырывается в топ лидеров. Особая жесть, когда лочатся деньги, которые заходят на погашение кредитной задолженности
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 31 жов, 2019 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:09
Погоджуюся. Тхір так тхір. Бо цкунц при всій своїй гадській натурі все-таки діє в рамках ДКБО, і якщо ти десь щось провтикав - нещадно жарить. А цей [censored] котодебілізм - то щось за гранню розумного. Ще раз кажу - одне діло масові р2р туди-сюди - не вапрІс, хоча би зрозуміла мотивація, але блін домахатися до загашення досуха витиснутої кредитки (яку по зрозумілих причинах не вийде використовувати як транзитну...) - no comments!
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:11
Re: Monobank
РД тут не має значення. Аналогічний блок отримали б і в іншу дату за подібні операції. Фінмон набирає обертів.
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