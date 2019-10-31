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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1561156215631564>
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:37

  Menwyy написав:200к грн или 2к грн? По злотым такая же нормативка как и по другим иноземным валютам?
Кочевник написав:1. Гарантується, в межах 2000 тисяч грн.
2. Відносно 2-х рахунків - питай в Гороха.



По злотым и монгольским тугрикам была постанова что только 50к в эквиваленте.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:43

Re: Monobank

200 000 грн. Якщо рахунок у валюті, то по курсу НБУ на момент введення тимчасової адміністрації.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:32

  Кочевник написав:200 000 грн. Якщо рахунок у валюті, то по курсу НБУ на момент введення тимчасової адміністрації.

Якщо э рахунки в Универсалбанку?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:50

Re: Monobank

Вот котик имеет пару валютных карт в USD, EUR и PLN. С баксами понятно — это биллинговая валюта между МПС и котиком. А остальные зачем, если конвертация идёт через бакс? Или, если цена в EUR/PLN и платить соответствующей валютной картой, то снимет как и положено без допрасходов?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:52

  MASolomko написав:Или, если цена в EUR/PLN и платить соответствующей валютной картой, то снимет как и положено без допрасходов?

Конечно.
Кроме вариантов с ДСС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:02

Нова шиза від Гороха. Дано - клієнт з кредитним лімітом 30 000 грн. Кредитні кошти повністю потрачені 4.09. РД 31.10. Вчора загашено 10к з прив"язаної депозитки Цкунца цього ж клієнта, і сьогодні о 17-й ще раз 10к і 10к з тієї ж депозитки. Горох лочить бабки і довбанутий саппорт починає розповідати цікаві історії, що РД, виявляється, 30.11, тому ждітє. Т.е. маємо неіллюзорний шанс попасти на % за виліт з грейсу на рівному місці - просто так, бо Гороху переклинило мозХ. Після надання виписок по з/п, які з запасом перекривають сраний кредліміт у 30к, бабки дозараховують. Наголошую, ЖОДНОГО руху коштів по рахунку з 4.09 по 30.10 НЕ БУЛО. Домахуватися до клієнта за погашення власної кредитної заборгованості в РД - це за гранню реального, як на мене.... Котік, кажете? Смердючий скунс, от хто!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:06

Re: Monobank

  Nighthawk написав:Смердючий скунс, от хто!

скунсом обзивають іншу банку
давайте цей обзивати тхором


АЛЕ тхір смердить і смердить сильно. Не залежно від того наскільки ви з ним охайні, дотримуєтеся правильно живлення-він буде смердіти.
http://xn--b1accz8b1g.xn--j1amh/ua/%D1% ... 32394.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:08

  Nighthawk написав:Нова шиза від Гороха. Дано - клієнт з кредитним лімітом 30 000 грн. Кредитні кошти повністю потрачені 4.09. РД 31.10. Вчора загашено 10к з прив"язаної депозитки Цкунца цього ж клієнта, і сьогодні о 17-й ще раз 10к і 10к з тієї ж депозитки. Горох лочить бабки і довбанутий саппорт починає розповідати цікаві історії, що РД, виявляється, 30.11, тому ждітє. Т.е. маємо неіллюзорний шанс попасти на % за виліт з грейсу на рівному місці - просто так, бо Гороху переклинило мозХ. Після надання виписок по з/п, які з запасом перекривають сраний кредліміт у 30к, бабки дозараховують. Наголошую, ЖОДНОГО руху коштів по рахунку з 4.09 по 30.10 НЕ БУЛО. Домахуватися до клієнта за погашення власної кредитної заборгованості в РД - це за гранню реального, як на мене.... Котік, кажете? Смердючий скунс, от хто!

У меня такое было, даже 2 раза :)
Но механизм такой - деньги "заходят", и "сразу выходят". При этом задолженность на "вышедшую сумму" всё-таки гасится. А вот деньги "надёжно" хранятся в недрах моно.

По упоротости "мониторинга" моно вырывается в топ лидеров. Особая жесть, когда лочатся деньги, которые заходят на погашение кредитной задолженности
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 31 жов, 2019 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:09

  greenozon написав:
  Nighthawk написав:Смердючий скунс, от хто!

скунсом обзивають іншу банку
давайте цей обзивати тхором


АЛЕ тхір смердить і смердить сильно. Не залежно від того наскільки ви з ним охайні, дотримуєтеся правильно живлення-він буде смердіти.
http://xn--b1accz8b1g.xn--j1amh/ua/%D1% ... 32394.html


Погоджуюся. Тхір так тхір. Бо цкунц при всій своїй гадській натурі все-таки діє в рамках ДКБО, і якщо ти десь щось провтикав - нещадно жарить. А цей [censored] котодебілізм - то щось за гранню розумного. Ще раз кажу - одне діло масові р2р туди-сюди - не вапрІс, хоча би зрозуміла мотивація, але блін домахатися до загашення досуха витиснутої кредитки (яку по зрозумілих причинах не вийде використовувати як транзитну...) - no comments!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:11

Re: Monobank

Nighthawk написав: Домахуватися до клієнта за погашення власної кредитної заборгованості в РД - це за гранню реального, як на мене....

РД тут не має значення. Аналогічний блок отримали б і в іншу дату за подібні операції. Фінмон набирає обертів.
stryzhko
 
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