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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1561156215631564
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:17

  stryzhko написав:
Nighthawk написав: Домахуватися до клієнта за погашення власної кредитної заборгованості в РД - це за гранню реального, як на мене....

РД тут не має значення. Аналогічний блок отримали б і в іншу дату за подібні операції. Фінмон набирає обертів.


В РД така ситуація особливо пікантна, ні?
А вихід простий - послати гороха на йуГ. Мало що карта лайно, так і сервіси спаскудилися. І чорт забирай, якби я ще тим зловживав, то хоч заслужено би було, а так - капець. Я б із задоволенням погасив Моню 1 транзою на 30к, але у цкунца ліміт на р2р 14999 грн за раз... Ніякого злого умислу, проста арифметика...
А щодо альтернативи - он Мумбич наливає сходу 20-30к на чесні 60 днів, плюс фрішний вихідний р2р... Для кишенькових потреб саме те. Для промислових - смерть мухам :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:27

  greenozon написав:скунсом обзивають іншу банку
давайте цей обзивати тхором


ТХОРО! Назва для проекту в Америці після КОТО в Британії.
А як звучить! Неначе із тематики Месників про Тора! THORO!

Тхоробанк - банк для справжніх тхориків)))
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:25

  Nighthawk написав:А щодо альтернативи - он Мумбич наливає сходу 20-30к на чесні 60 днів, плюс фрішний вихідний р2р... Для кишенькових потреб саме те. Для промислових - смерть мухам

Ну, якби Лумумба не був відомий своїми дев'ятками, то можна було про щось говорити, а так ставити його у приклад...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:36

  klug написав:
  Nighthawk написав:А щодо альтернативи - он Мумбич наливає сходу 20-30к на чесні 60 днів, плюс фрішний вихідний р2р... Для кишенькових потреб саме те. Для промислових - смерть мухам

Ну, якби Лумумба не був відомий своїми дев'ятками, то можна було про щось говорити, а так ставити його у приклад...


Сам неодноразово нагороджений "орденами" Мумби. Але примітку бачили за 50к? І я про те. А тут за 30к шиза....
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Что за Мумба? Можно в ЛС. Спасибо.
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