Nighthawk написав: Домахуватися до клієнта за погашення власної кредитної заборгованості в РД - це за гранню реального, як на мене....
РД тут не має значення. Аналогічний блок отримали б і в іншу дату за подібні операції. Фінмон набирає обертів.
В РД така ситуація особливо пікантна, ні? А вихід простий - послати гороха на йуГ. Мало що карта лайно, так і сервіси спаскудилися. І чорт забирай, якби я ще тим зловживав, то хоч заслужено би було, а так - капець. Я б із задоволенням погасив Моню 1 транзою на 30к, але у цкунца ліміт на р2р 14999 грн за раз... Ніякого злого умислу, проста арифметика... А щодо альтернативи - он Мумбич наливає сходу 20-30к на чесні 60 днів, плюс фрішний вихідний р2р... Для кишенькових потреб саме те. Для промислових - смерть мухам