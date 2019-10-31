Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:17
stryzhko написав: Nighthawk написав: Домахуватися до клієнта за погашення власної кредитної заборгованості в РД - це за гранню реального, як на мене....
РД тут не має значення. Аналогічний блок отримали б і в іншу дату за подібні операції. Фінмон набирає обертів.
В РД така ситуація особливо пікантна, ні?
А вихід простий - послати гороха на йуГ. Мало що карта лайно, так і сервіси спаскудилися. І чорт забирай, якби я ще тим зловживав, то хоч заслужено би було, а так - капець. Я б із задоволенням погасив Моню 1 транзою на 30к, але у цкунца ліміт на р2р 14999 грн за раз... Ніякого злого умислу, проста арифметика...
А щодо альтернативи - он Мумбич наливає сходу 20-30к на чесні 60 днів, плюс фрішний вихідний р2р... Для кишенькових потреб саме те. Для промислових - смерть мухам
Nighthawk
Повідомлень: 1117
З нами з: 17.07.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 383 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:27
greenozon написав:
скунсом обзивають іншу банку
давайте цей обзивати тхором
ТХОРО! Назва для проекту в Америці після КОТО в Британії.
А як звучить! Неначе із тематики Месників про Тора! THORO!
Тхоробанк - банк для справжніх тхориків)))
Slx
Повідомлень: 236
З нами з: 23.07.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 жов, 2019 22:25
Nighthawk написав:
А щодо альтернативи - он Мумбич наливає сходу 20-30к на чесні 60 днів, плюс фрішний вихідний р2р... Для кишенькових потреб саме те. Для промислових - смерть мухам
Ну, якби Лумумба не був відомий своїми дев'ятками, то можна було про щось говорити, а так ставити його у приклад...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 3691
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 474 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 жов, 2019 22:36
klug написав: Nighthawk написав:
А щодо альтернативи - он Мумбич наливає сходу 20-30к на чесні 60 днів, плюс фрішний вихідний р2р... Для кишенькових потреб саме те. Для промислових - смерть мухам
Ну, якби Лумумба не був відомий своїми дев'ятками, то можна було про щось говорити, а так ставити його у приклад...
Сам неодноразово нагороджений "орденами" Мумби. Але примітку бачили за 50к? І я про те. А тут за 30к шиза....
Nighthawk
Повідомлень: 1117
З нами з: 17.07.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 383 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 жов, 2019 22:42
Что за Мумба? Можно в ЛС. Спасибо.
an0nym
Повідомлень: 11
З нами з: 11.06.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 жов, 2019 23:13
an0nym написав:
Что за Мумба? Можно в ЛС. Спасибо.
ПУМБ - он же Пумба - а отсюда и Лумумба. Грешен тем что в качестве блокировки счетов уважаемых форумчан "вешал" на все счетах клиента сумму в "минус 9999999..." (в общем много девяток)
Flamingo
Повідомлень: 3163
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 643 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 жов, 2019 23:32
Slx написав: greenozon написав:
скунсом обзивають іншу банку
давайте цей обзивати тхором
ТХОРО! Назва для проекту в Америці після КОТО в Британії.
А як звучить! Неначе із тематики Месників про Тора! THORO!
Тхоробанк - банк для справжніх тхориків)))
Ну у них таки кіт - якось паралелі з тхором важко провести.
Пропоную називати "которасом" чи "монорасом".
Або ДОНОбанком.
she_ne_investor
Повідомлень: 2516
З нами з: 23.09.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 347 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 лис, 2019 01:19
she_ne_investor написав:
Ну у них таки кіт - якось паралелі з тхором важко провести.
Пропоную називати "которасом" чи "монорасом".
Або ДОНОбанком.
ФінМОНО
Slx
Повідомлень: 236
З нами з: 23.07.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:39
Помийний кіт?
ykrkozak
Повідомлень: 45
З нами з: 09.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему