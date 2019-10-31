То вони так заманюють (20,15%), з капіталізацією; а реально - 18,5...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:36
То вони так заманюють (20,15%), з капіталізацією; а реально - 18,5...
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:56
Як не натрапити на фiнмон?
Цiкаво, а нiхто не помiчав - фiнмон монi бiльше збуджується на перекази саме по п2п, чи через сеп теж може чудити?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:00
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:02
Re: Monobank
Здається, тут більшість "скарг" було на p2p, але готовим потрібно бути до всього і тримати доки на підтвердження походження суми не завадить))
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:25
Якби ця котобанда хоча б означила чiткi межi цих перетнутих рисок) А то схоже, що прискiпатися можуть навiть за досить невелику суму у межах наприклад навiть лiмiту по п2п
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:09
Re: Monobank
Так меня за 3к которасы уже кошмарили!
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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