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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:36
rosstikf написав:
Сьогодні зайшов в вкладку депозити і там бачу що біля кота пише 20.15%. Почав дивитись всі ставки по депозитам більше 18.5% на 12 місяців не бачив.
То вони так заманюють (20,15%), з капіталізацією; а реально - 18,5...
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jay2004
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:56
Цiкаво, а нiхто не помiчав - фiнмон монi бiльше збуджується на перекази саме по п2п, чи через сеп теж може чудити?
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1finanсier
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:00
1finanсier написав:
Цiкаво, а нiхто не помiчав - фiнмон монi бiльше збуджується на перекази саме по п2п, чи через сеп теж може чудити?
Даже на внесение налички... Если общая сумма поступлений (любых) на карту "пересечет черту" - ждите "письмо счастья"
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Flamingo
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:02
1finanсier написав:Цiкаво, а нiхто не помiчав - фiнмон монi бiльше збуджується на перекази саме по п2п, чи через сеп теж може чудити?
Здається, тут більшість "скарг" було на p2p, але готовим потрібно бути до всього і тримати доки на підтвердження походження суми не завадить))
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stryzhko
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:25
Flamingo написав:
Даже на внесение налички... Если общая сумма поступлений (любых) на карту "пересечет черту" - ждите "письмо счастья"
Якби ця котобанда хоча б означила чiткi межi цих перетнутих рисок) А то схоже, що прискiпатися можуть навiть за досить невелику суму у межах наприклад навiть лiмiту по п2п
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:09
Так меня за 3к которасы уже кошмарили!
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:02
Flamingo написав: 1finanсier написав:
Цiкаво, а нiхто не помiчав - фiнмон монi бiльше збуджується на перекази саме по п2п, чи через сеп теж може чудити?
Даже на внесение налички... Если общая сумма поступлений (любых) на карту "пересечет черту" - ждите "письмо счастья"
А где она, эта "черта"? Чёт очкую я.
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rollo
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