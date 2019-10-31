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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:36

  rosstikf написав:Сьогодні зайшов в вкладку депозити і там бачу що біля кота пише 20.15%. Почав дивитись всі ставки по депозитам більше 18.5% на 12 місяців не бачив.


То вони так заманюють (20,15%), з капіталізацією; а реально - 18,5...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:56

Як не натрапити на фiнмон?

Цiкаво, а нiхто не помiчав - фiнмон монi бiльше збуджується на перекази саме по п2п, чи через сеп теж може чудити?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:00

  1finanсier написав:Цiкаво, а нiхто не помiчав - фiнмон монi бiльше збуджується на перекази саме по п2п, чи через сеп теж може чудити?

Даже на внесение налички... Если общая сумма поступлений (любых) на карту "пересечет черту" - ждите "письмо счастья"
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:02

Re: Monobank

1finanсier написав:Цiкаво, а нiхто не помiчав - фiнмон монi бiльше збуджується на перекази саме по п2п, чи через сеп теж може чудити?
Здається, тут більшість "скарг" було на p2p, але готовим потрібно бути до всього і тримати доки на підтвердження походження суми не завадить))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:25

  Flamingo написав:Даже на внесение налички... Если общая сумма поступлений (любых) на карту "пересечет черту" - ждите "письмо счастья"


Якби ця котобанда хоча б означила чiткi межi цих перетнутих рисок) А то схоже, що прискiпатися можуть навiть за досить невелику суму у межах наприклад навiть лiмiту по п2п
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:09

Re: Monobank

Так меня за 3к которасы уже кошмарили!
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:02

  Flamingo написав:
  1finanсier написав:Цiкаво, а нiхто не помiчав - фiнмон монi бiльше збуджується на перекази саме по п2п, чи через сеп теж може чудити?

Даже на внесение налички... Если общая сумма поступлений (любых) на карту "пересечет черту" - ждите "письмо счастья"

А где она, эта "черта"? Чёт очкую я. :|
rollo
 
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