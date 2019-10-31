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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1563156415651566
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:09

rollo и я как то тоже немного. Немного и уже давно.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:55

  avi написав:Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку. Після цього в додатку відображався пільговий період до 30 листопада. Сьогодні зранку заходжу, а там "Списання відсотків за жовтень" і карта вже не в пільговому періоді . Обіцяють відповідь протягом 24 годин.


неслабо нахлобучили
Setta
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