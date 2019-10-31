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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:09
rollo и я как то тоже немного. Немного и уже давно.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:55
avi написав:
Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку. Після цього в додатку відображався пільговий період до 30 листопада. Сьогодні зранку заходжу, а там "Списання відсотків за жовтень" і карта вже не в пільговому періоді
. Обіцяють відповідь протягом 24 годин.
неслабо нахлобучили
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