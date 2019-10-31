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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:09
rollo и я как то тоже немного. Немного и уже давно.
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:55
avi написав:
Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку. Після цього в додатку відображався пільговий період до 30 листопада. Сьогодні зранку заходжу, а там "Списання відсотків за жовтень" і карта вже не в пільговому періоді
. Обіцяють відповідь протягом 24 годин.
неслабо нахлобучили
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Setta
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:05
avi написав:
Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку.
Во сколько пополнили?
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MASolomko
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:10
MASolomko написав: avi написав:
Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку.
Во сколько пополнили?
16:35. Я користуюсь моно від самого початку і завжди поповнював в останній день місяця. До сьогодні жодних проблем з цим не було і з пільгового періоду не виходив.
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avi
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:22
MASolomko написав: avi написав:
Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку.
Во сколько пополнили?
и важен способ
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:25
Мизантрóп написав: MASolomko написав: avi написав:
Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку.
Во сколько пополнили?
и важен способ
P2P, це ж монобанк. Вони завжди рахували по даті авторизації. Я раніше поповнював і після 23 аналогічним способом.
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avi
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:42
avi, ну так назовите время авторизации поступления средств.
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MASolomko
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:49
Я не понимаю есть инсайд инфо, можно размещаться выше фонда?
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vadymbanker
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:58
MASolomko написав:avi, ну так назовите время авторизации поступления средств.
Я вже називав. І на скріншоті видно.
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avi
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:23
avi написав:
MASolomko написав:avi, ну так назовите время авторизации поступления средств.
Я вже називав. І на скріншоті видно.
Спокойно. То сбойнуло у загонщиков
Ждите, надеюсь, шо разрулят, гадёныши
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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