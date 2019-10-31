RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1564156515661567>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:09

rollo и я как то тоже немного. Немного и уже давно.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 528
З нами з: 29.11.16
Подякував: 246 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:55

  avi написав:Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку. Після цього в додатку відображався пільговий період до 30 листопада. Сьогодні зранку заходжу, а там "Списання відсотків за жовтень" і карта вже не в пільговому періоді . Обіцяють відповідь протягом 24 годин.


неслабо нахлобучили
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:05

Re: Monobank

  avi написав:Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку.
Во сколько пополнили?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 08.03.18
Подякував: 60 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:10

Re: Monobank

MASolomko написав:
  avi написав:Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку.
Во сколько пополнили?
16:35. Я користуюсь моно від самого початку і завжди поповнював в останній день місяця. До сьогодні жодних проблем з цим не було і з пільгового періоду не виходив.
avi
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.05.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:22

  MASolomko написав:
  avi написав:Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку.
Во сколько пополнили?

и важен способ
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3082
З нами з: 03.12.14
Подякував: 352 раз.
Подякували: 430 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:25

Re: Monobank

Мизантрóп написав:
  MASolomko написав:
  avi написав:Вчора, як завжди, поповнив карту на суму вказану в додатку.
Во сколько пополнили?

и важен способ
P2P, це ж монобанк. Вони завжди рахували по даті авторизації. Я раніше поповнював і після 23 аналогічним способом.
avi
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.05.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:42

Re: Monobank

avi, ну так назовите время авторизации поступления средств.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 08.03.18
Подякував: 60 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:49

Re: Monobank

Я не понимаю есть инсайд инфо, можно размещаться выше фонда?
vadymbanker
 
Повідомлень: 324
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:58

Re: Monobank

MASolomko написав:avi, ну так назовите время авторизации поступления средств.
Я вже називав. І на скріншоті видно.
avi
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.05.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:23

  avi написав:
MASolomko написав:avi, ну так назовите время авторизации поступления средств.
Я вже називав. І на скріншоті видно.

Спокойно. То сбойнуло у загонщиков
Ждите, надеюсь, шо разрулят, гадёныши :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29423
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2355 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1564156515661567>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, proftpd66, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78240)
01.11.2019 16:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.