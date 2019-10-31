18,5% я уже наблюдаю месяц, а в сообщение пишется про обновление депозитных ставок от 31.10.2019. Мозги пудрят? Я и так собираюсь пополнять депо, как только получу денежку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:29
18,5% я уже наблюдаю месяц, а в сообщение пишется про обновление депозитных ставок от 31.10.2019. Мозги пудрят? Я и так собираюсь пополнять депо, как только получу денежку.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:37
Да, изменения от 31,10,2019. Валюту приподняли. Гривна - тишина.
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