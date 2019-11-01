18,5% я уже наблюдаю месяц, а в сообщение пишется про обновление депозитных ставок от 31.10.2019. Мозги пудрят? Я и так собираюсь пополнять депо, как только получу денежку.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:29
18,5% я уже наблюдаю месяц, а в сообщение пишется про обновление депозитных ставок от 31.10.2019. Мозги пудрят? Я и так собираюсь пополнять депо, как только получу денежку.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:37
Да, изменения от 31,10,2019. Валюту приподняли. Гривна - тишина.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:05
Re: Monobank
Подскажите в приложении на депо 20 стоит это заранее % подняли или уже сейчас есть варианты по 20
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:08
Re: Monobank
Почитайте хоча б останню сторінку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:12
Re: Monobank
Что-то пропустил, что-то не нахожу. Ссылкой не поделитесь?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:20
Re: Monobank
anis, прочесть сообщение полностью viewtopic.php?p=4784021#p4784021
Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:43
Re: Monobank
А при чем тут это? Если речь про депо от моно
Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:31
Вам дали посилання на відповідь про депо від монобанку, у вас який Моня, з Привоза?
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