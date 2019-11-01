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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1564156515661567
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:29

  jay2004 написав:
  rosstikf написав:Сьогодні зайшов в вкладку депозити і там бачу що біля кота пише 20.15%. Почав дивитись всі ставки по депозитам більше 18.5% на 12 місяців не бачив.


То вони так заманюють (20,15%), з капіталізацією; а реально - 18,5...


18,5% я уже наблюдаю месяц, а в сообщение пишется про обновление депозитных ставок от 31.10.2019. Мозги пудрят? Я и так собираюсь пополнять депо, как только получу денежку.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:37

  vpchelko написав:
18,5% я уже наблюдаю месяц, а в сообщение пишется про обновление депозитных ставок от 31.10.2019. Мозги пудрят? Я и так собираюсь пополнять депо, как только получу денежку.


Да, изменения от 31,10,2019. Валюту приподняли. Гривна - тишина.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:05

Re: Monobank

Подскажите в приложении на депо 20 стоит это заранее % подняли или уже сейчас есть варианты по 20
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:08

Re: Monobank

anis написав:Подскажите в приложении на депо 20 стоит это заранее % подняли или уже сейчас есть варианты по 20
Почитайте хоча б останню сторінку
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:12

Re: Monobank

stryzhko написав:
anis написав:Подскажите в приложении на депо 20 стоит это заранее % подняли или уже сейчас есть варианты по 20
Почитайте хоча б останню сторінку
Что-то пропустил, что-то не нахожу. Ссылкой не поделитесь?
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:20

Re: Monobank

anis, прочесть сообщение полностью viewtopic.php?p=4784021#p4784021
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:43

Re: Monobank

MASolomko написав:anis, прочесть сообщение полностью viewtopic.php?p=4784021#p4784021
А при чем тут это? Если речь про депо от моно
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:31

  anis написав:
MASolomko написав:anis, прочесть сообщение полностью viewtopic.php?p=4784021#p4784021
А при чем тут это? Если речь про депо от моно

Вам дали посилання на відповідь про депо від монобанку, у вас який Моня, з Привоза?
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klug
 
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