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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1565156615671568
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 08:18

  klug написав:
  anis написав:Или я не вижу или где в том посте говорится про депо в 20% от моно?
Там вроде про другой депо на 20,15% и не от моно!

У депозиту з відсотковою ставкою 18,5% річних, за умови капіталізації, ефективна ставка буде 20,15% річних. А-Банк почав у своїй рекламі писати ефективну ставку, моня вирішив, о нічим не гірший.
Складні відсотки.

немає там 20.15
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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