anis написав:Или я не вижу или где в том посте говорится про депо в 20% от моно? Там вроде про другой депо на 20,15% и не от моно!
У депозиту з відсотковою ставкою 18,5% річних, за умови капіталізації, ефективна ставка буде 20,15% річних. А-Банк почав у своїй рекламі писати ефективну ставку, моня вирішив, о нічим не гірший. Складні відсотки.
немає там 20.15
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