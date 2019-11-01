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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1565156615671568
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 08:18

  klug написав:
  anis написав:Или я не вижу или где в том посте говорится про депо в 20% от моно?
Там вроде про другой депо на 20,15% и не от моно!

У депозиту з відсотковою ставкою 18,5% річних, за умови капіталізації, ефективна ставка буде 20,15% річних. А-Банк почав у своїй рекламі писати ефективну ставку, моня вирішив, о нічим не гірший.
Складні відсотки.

немає там 20.15
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 10:09

  clientage написав:
  avi написав:
MASolomko написав:avi, ну так назовите время авторизации поступления средств.
Я вже називав. І на скріншоті видно.

Спокойно. То сбойнуло у загонщиков
Ждите, надеюсь, шо разрулят, гадёныши :lol:


Я 31го гасился в 16:45 с чужой карты, а потом ещё в 19 докидывал через айбокс. Все ок вроде
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:46

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  anis написав:Или я не вижу или где в том посте говорится про депо в 20% от моно?
Там вроде про другой депо на 20,15% и не от моно!

У депозиту з відсотковою ставкою 18,5% річних, за умови капіталізації, ефективна ставка буде 20,15% річних. А-Банк почав у своїй рекламі писати ефективну ставку, моня вирішив, о нічим не гірший.
Складні відсотки.

немає там 20.15

Розрахунки в студію.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:44

Re: Monobank

  klug написав:Розрахунки в студію.


№ Дата Дней Сумма тела Пополнение вклада Частичное снятие суммы % по вкладу
0 02.11.2019 100,00
1 02.12.2019 30 101,22 1,22
2 02.01.2020 31 102,50 1,28
3 02.02.2020 31 103,80 1,30
4 02.03.2020 29 105,03 1,23
5 02.04.2020 31 106,36 1,33
6 02.05.2020 30 107,66 1,30
7 02.06.2020 31 109,02 1,36
8 02.07.2020 30 110,35 1,33
9 02.08.2020 31 111,75 1,40
10 02.09.2020 31 113,16 1,41
11 02.10.2020 30 114,55 1,38
12 02.11.2020 31 116,00 1,45
Всего 366 116,00 16,00
16 чистими, скільки грязними?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:54

  IMPRINTER написав:горох убрал из ДКБО упоминание про 250 к … теперь иет право делать что угодно при любой сумме


4.3.13.6. У випадку, якщо протягом 60 днів з моменту звернення Банку Клієнт не надає пояснень щодо мети та суті операції та/або документального підтвердження джерел походження коштів, грошові кошти, що обліковуються на транзитному рахунку, зараховуються на рахунок клієнта. В цьому випадку 15 Банк має право відмовити Клієнту у проведенні подальших операцій або в продовженні ділових відносин шляхом одностороннього розірвання Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Банку.


т.е. теперь ему можно всё


Ага, по заблокированому акку жены, тупо разорвали стосунки. Им даже пояснения не нужны. Банк принял решение и позакрывал ваши счета.
Вот так вот, неделю назад всё нормально. Ни писем, ни звонков. Сегодня рахунки закрыты. И движения, то были минимальные. Аполлоныч на их фоне мега адекватный.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:05

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Розрахунки в студію.


№ Дата Дней Сумма тела Пополнение вклада Частичное снятие суммы % по вкладу
0 02.11.2019 100,00
1 02.12.2019 30 101,22 1,22
2 02.01.2020 31 102,50 1,28
3 02.02.2020 31 103,80 1,30
4 02.03.2020 29 105,03 1,23
5 02.04.2020 31 106,36 1,33
6 02.05.2020 30 107,66 1,30
7 02.06.2020 31 109,02 1,36
8 02.07.2020 30 110,35 1,33
9 02.08.2020 31 111,75 1,40
10 02.09.2020 31 113,16 1,41
11 02.10.2020 30 114,55 1,38
12 02.11.2020 31 116,00 1,45
Всего 366 116,00 16,00
16 чистими, скільки грязними?


Я не знаю как вы считали, но 18,5 годовых за первый месяц должны дать с сотни 1,54
Setta
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