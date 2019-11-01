anis написав:Или я не вижу или где в том посте говорится про депо в 20% от моно? Там вроде про другой депо на 20,15% и не от моно!
У депозиту з відсотковою ставкою 18,5% річних, за умови капіталізації, ефективна ставка буде 20,15% річних. А-Банк почав у своїй рекламі писати ефективну ставку, моня вирішив, о нічим не гірший. Складні відсотки.
немає там 20.15
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
anis написав:Или я не вижу или где в том посте говорится про депо в 20% от моно? Там вроде про другой депо на 20,15% и не от моно!
У депозиту з відсотковою ставкою 18,5% річних, за умови капіталізації, ефективна ставка буде 20,15% річних. А-Банк почав у своїй рекламі писати ефективну ставку, моня вирішив, о нічим не гірший. Складні відсотки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
IMPRINTER написав:горох убрал из ДКБО упоминание про 250 к … теперь иет право делать что угодно при любой сумме
4.3.13.6. У випадку, якщо протягом 60 днів з моменту звернення Банку Клієнт не надає пояснень щодо мети та суті операції та/або документального підтвердження джерел походження коштів, грошові кошти, що обліковуються на транзитному рахунку, зараховуються на рахунок клієнта. В цьому випадку 15 Банк має право відмовити Клієнту у проведенні подальших операцій або в продовженні ділових відносин шляхом одностороннього розірвання Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Банку.
т.е. теперь ему можно всё
Ага, по заблокированому акку жены, тупо разорвали стосунки. Им даже пояснения не нужны. Банк принял решение и позакрывал ваши счета. Вот так вот, неделю назад всё нормально. Ни писем, ни звонков. Сегодня рахунки закрыты. И движения, то были минимальные. Аполлоныч на их фоне мега адекватный.
Setta написав:Я не знаю как вы считали, но 18,5 годовых за первый месяц должны дать с сотни 1,54
ПОДАТКИ ВИ ВРАХУВАЛИ?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.