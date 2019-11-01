RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1566156715681569
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:01

  BBC написав:И как ты грязные капитализируеш? Чудак!

Эт не я чудак. Эт Моня так нарисовал 20,15%. И, кстати, Шапито за ним повторил эту замануху у сеПя в апликухе :mrgreen:
У меня выходит не более 19,82% грязными с подобной капитализацией, т.к. действительно сама капитализация будет уже с учетом 0,805. И кроме этого, нуна учесть, шо сам день такой ручной капитализации выпадает, т.к. в этот день на сумму капитализации не будет начислено %%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29446
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:42

Сори за чудак. Вырвалось. Рассчет спровоцировал эмоции)))
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14234
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:52

Нее, ну не муdак же :)
А Моня реально отжигает, вернее загоняет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29446
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:06

  clientage написав:Нее, ну не муdак же :)
А Моня реально отжигает, вернее загоняет :)


по итогу можно сделать однозначный вывод, что Моня махлюет ))

и это не делает ему чести
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 707
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:06

  Setta написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Setta написав:Я не знаю как вы считали, но 18,5 годовых за первый месяц должны дать с сотни 1,54

ПОДАТКИ ВИ ВРАХУВАЛИ?


тогда вы спорите с klug не о том, можно было без всяких расчетов написать ему, что красивые 20,15% без учета налогов
с налогами превращаются в 16,22%

Саме 16,22 чистими і є обманом.
Ви цього не розумієте?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30013
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:18

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Саме 16,22 чистими і є обманом.
Ви цього не розумієте?

чистые-грязные это обман во всей БС
А Моня помимо этого казуистику со ставками устраивает :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29446
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1566156715681569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV, Pivasyk, rollo, STIGA, V2, valya і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15686)
02.11.2019 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.