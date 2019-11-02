|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:01
BBC написав:
И как ты грязные капитализируеш? Чудак!
Эт не я чудак. Эт Моня так нарисовал 20,15%. И, кстати, Шапито за ним повторил эту замануху у сеПя в апликухе
У меня выходит не более 19,82% грязными с подобной капитализацией, т.к. действительно сама капитализация будет уже с учетом 0,805. И кроме этого, нуна учесть, шо сам день такой ручной капитализации выпадает, т.к. в этот день на сумму капитализации не будет начислено %%
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29455
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2356 раз.
- Подякували: 3404 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:42
Сори за чудак. Вырвалось. Рассчет спровоцировал эмоции)))
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14234
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1066 раз.
- Подякували: 1185 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:52
Нее, ну не муdак же
А Моня реально отжигает, вернее загоняет
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29455
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2356 раз.
- Подякували: 3404 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:06
clientage написав:
Нее, ну не муdак же
А Моня реально отжигает, вернее загоняет
по итогу можно сделать однозначный вывод, что Моня махлюет ))
и это не делает ему чести
-
Setta
-
-
- Повідомлень: 707
- З нами з: 13.02.07
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:06
Setta написав: Квесторе_поверніться написав: Setta написав:
Я не знаю как вы считали, но 18,5 годовых за первый месяц должны дать с сотни 1,54
ПОДАТКИ ВИ ВРАХУВАЛИ?
тогда вы спорите с klug не о том, можно было без всяких расчетов написать ему, что красивые 20,15% без учета налогов
с налогами превращаются в 16,22%
Саме 16,22 чистими і є обманом.
Ви цього не розумієте?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30014
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1514 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:18
Квесторе_поверніться написав:
Саме 16,22 чистими і є обманом.
Ви цього не розумієте?
чистые-грязные это обман во всей БС
А Моня помимо этого казуистику со ставками устраивает
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29455
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2356 раз.
- Подякували: 3404 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:22
Подскажите кто знает, это моно так на этот депозит просчитался с оригинальным депо под 20,15 все по правде, или они так же налог не учли))(
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1962
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:13
Фантом написав:
Вот так вот, неделю назад всё нормально. Ни писем, ни звонков. Сегодня рахунки закрыты. И движения, то были минимальные.
А какие движения если не секрет?
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 242
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:14
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1399
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
-
VetalUA
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 30.09.13
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|