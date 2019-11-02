По моно понятно, я же не про это спрашивалMASolomko написав:anis, прочти это сообщение viewtopic.php?p=4784776#p4784776 и это viewtopic.php?p=4784784#p4784784
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:23
Re: Monobank
По моно понятно, я же не про это спрашивал
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:29
Не учли. Банк оперирует грязными ставками. Он платит клиенту 18,5% годовых - это номинальная доходность, рассчитанная без учета налогов.
Для клиента чистая доходность с капитализацией процентов за год (15,95%) будет на 1% больше, чем чистая доходность без капитализации процентов (14,89%), и на 4% меньше, чем разрекламированная номинальная доходность с капитализацией процентов за год (20,15%), которая на самом деле около 19,8%.
Поэтому, 20,15% - это обман клиента, вызванный чьей-то некомпетентностью или недалекостью, граничащей с вредительством. Жаль, если другие банки подхватят эту моду.
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:46
Re: Monobank
У моно все понятно, сам банк в лице поддержки заявляет что налог не учли и уже работают над этим, а вот а-банк говорит что 20,15 уже с учётом налога при капитализации, и кому верить?
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:49
Re: Monobank
Минее!
прочтите пару страниц, начиная отсюда
viewtopic.php?p=4784776#p4784776
ПС. И не нуна ничему верить, нуна знать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:51
Re: Monobank
Да я и сам к этому склонен, но почему банк стоит на своем и твердит про 20,15, хоть и старт не с 18,5 , а с 17,5
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:54
Re: Monobank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лис, 2019 01:19
Если нерезы будут выходить, но курс тяжело будет держать в 30. И Беня бывший владелец примата в интервью говорил что курс будет 30.
целесообразно, только овернай и только газом травить белок и шарик . И Коко форвард.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Нед 03 лис, 2019 14:58
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 03 лис, 2019 15:08
Re: Monobank
Если интересно откуда взялась гениальная идея с рекламой 20,5%, смотрите с 4 минуты
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