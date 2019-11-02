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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1567156815691570
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:23

Re: Monobank

MASolomko написав:anis, прочти это сообщение viewtopic.php?p=4784776#p4784776 и это viewtopic.php?p=4784784#p4784784
По моно понятно, я же не про это спрашивал
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:29

  anis написав:Подскажите кто знает, это моно так на этот депозит просчитался с оригинальным депо под 20,15 все по правде, или они так же налог не учли))(

Не учли. Банк оперирует грязными ставками. Он платит клиенту 18,5% годовых - это номинальная доходность, рассчитанная без учета налогов.
Для клиента чистая доходность с капитализацией процентов за год (15,95%) будет на 1% больше, чем чистая доходность без капитализации процентов (14,89%), и на 4% меньше, чем разрекламированная номинальная доходность с капитализацией процентов за год (20,15%), которая на самом деле около 19,8%.
Поэтому, 20,15% - это обман клиента, вызванный чьей-то некомпетентностью или недалекостью, граничащей с вредительством. Жаль, если другие банки подхватят эту моду.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:46

Re: Monobank

У моно все понятно, сам банк в лице поддержки заявляет что налог не учли и уже работают над этим, а вот а-банк говорит что 20,15 уже с учётом налога при капитализации, и кому верить?
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:49

Re: Monobank

  anis написав:и кому верить?

Минее! :lol:
прочтите пару страниц, начиная отсюда
viewtopic.php?p=4784776#p4784776

ПС. И не нуна ничему верить, нуна знать :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:51

Re: Monobank

Да я и сам к этому склонен, но почему банк стоит на своем и твердит про 20,15, хоть и старт не с 18,5 , а с 17,5
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:54

Re: Monobank

  anis написав:и твердит про 20,15

не твердит, а трендит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 01:19

Если нерезы будут выходить, но курс тяжело будет держать в 30. И Беня бывший владелец примата в интервью говорил что курс будет 30.

целесообразно, только овернай и только газом травить белок и шарик . И Коко форвард.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:58

  clientage написав:
  anis написав:и кому верить?

Минее! :lol:
прочтите пару страниц, начиная отсюда
viewtopic.php?p=4784776#p4784776

ПС. И не нуна ничему верить, нуна знать :wink:

Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:08

Re: Monobank

Если интересно откуда взялась гениальная идея с рекламой 20,5%, смотрите с 4 минуты
https://youtu.be/4NVzkTm8pnI
nuwanda
 
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