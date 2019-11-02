Германия продала крупную сумму облигаций в евро с минусовой доходностью. Депозит приносит отрицательную доходность .
Вот где депозит надо брать .
Можно купить фото молодой баварки за 75евро. И ждать курс >1.25 евро . Выигрышный билет .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 15:58
Германия продала крупную сумму облигаций в евро с минусовой доходностью. Депозит приносит отрицательную доходность .
Вот где депозит надо брать .
Можно купить фото молодой баварки за 75евро. И ждать курс >1.25 евро . Выигрышный билет .
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:31
він широкому загалу доступно пояснив що таке капіталізація. на цьому й наварився.
цікаво який відсоток вкладників взагалі розуміє що таке складний процент та капіталізація.
наприклад я стикався з банками де була щомісячна виплата процентів. питаю - а якщо не забирати буде йти процент на процент? відповідь - на вони просто будуть складуватися окремо та чекати вас.
так що щомісячна виплата це не достатня умова щоб пішла капіталізація. і людям не завжди зрозуміло що потрібно питати.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 03 лис, 2019 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:33
Re: Monobank
Якщо можна детальніше...ціль купівлі?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лис, 2019 16:44
Квесторе_поверніться
Они ждут девальвацию доллара. Считается, что евро выиграет . Облигацию покупают для залога кредита , такой кредит в евро 0.25% , если купить в залог облигацию
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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