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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1568156915701571
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:58

Германия продала крупную сумму облигаций в евро с минусовой доходностью. Депозит приносит отрицательную доходность .

Вот где депозит надо брать .

Можно купить фото молодой баварки за 75евро. И ждать курс >1.25 евро . :mrgreen: Выигрышный билет . :mrgreen:
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:31

  nuwanda написав:Если интересно откуда взялась гениальная идея с рекламой 20,5%, смотрите с 4 минуты
https://youtu.be/4NVzkTm8pnI

він широкому загалу доступно пояснив що таке капіталізація. на цьому й наварився.
цікаво який відсоток вкладників взагалі розуміє що таке складний процент та капіталізація.
наприклад я стикався з банками де була щомісячна виплата процентів. питаю - а якщо не забирати буде йти процент на процент? відповідь - на вони просто будуть складуватися окремо та чекати вас.
так що щомісячна виплата це не достатня умова щоб пішла капіталізація. і людям не завжди зрозуміло що потрібно питати.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 03 лис, 2019 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:33

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Германия продала крупную сумму облигаций в евро с минусовой доходностью. Депозит приносит отрицательную доходность .

Якщо можна детальніше...ціль купівлі?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:44

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Они ждут девальвацию доллара. Считается, что евро выиграет . Облигацию покупают для залога кредита , такой кредит в евро 0.25% , если купить в залог облигацию
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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  #<1 ... 1568156915701571
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