да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:00
да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:10
Ну так интервью могло быть записано за несколько дней до появления. А на днях он в своем телеграмм-канале уже писал что в понедельник ожидается полторамильонный клиент. Даже конкурс какой-то объявил с получением бесплатных платин.
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:16
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