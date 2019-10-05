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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1569157015711572
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:00

  Vorlon написав:1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.


да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:10

  greenozon написав:
  Vorlon написав:1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.


да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)

Ну так интервью могло быть записано за несколько дней до появления. А на днях он в своем телеграмм-канале уже писал что в понедельник ожидается полторамильонный клиент. Даже конкурс какой-то объявил с получением бесплатных платин.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:16

  greenozon написав:
  Vorlon написав:1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.


да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)

Конечно, за месяц. 1,4 млн было 5.10.19
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