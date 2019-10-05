Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:00
Vorlon написав:
1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.
да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)
greenozon
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:10
greenozon написав: Vorlon написав:
1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.
да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)
Ну так интервью могло быть записано за несколько дней до появления. А на днях он в своем телеграмм-канале уже писал что в понедельник ожидается полторамильонный клиент. Даже конкурс какой-то объявил с получением бесплатных платин.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:16
greenozon написав: Vorlon написав:
1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.
да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)
Конечно, за месяц. 1,4 млн было 5.10.19
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:43
greenozon написав: Vorlon написав:
1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.
да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)
У п'ятницю було ~1493 тис. Вочевидь, він навів приблизну цифру у інтерв'ю ну і заокруглити у більшу сторону не міг, бо одразу ж заклювали б.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:38
виходить за місяць + 100 000 новачків
за рік +1 200 000
і того за 10 р. кожний 2ий буде моно-котом
greenozon
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Додано: Пон 04 лис, 2019 18:14
greenozon написав:
того за 10 р. кожний 2ий буде моно-котом
На той час з половиною уже розірвуть ділові відносини.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 22:49
Найчастіша історія, за словами банкіра, коли модель прибирає ліміт, — це якщо клієнт починає активно шукати позики.
[...] Ліміт — це „заначка“. Вона допомагає „правильному“ позичальникові, коли йому потрібні гроші. Але це не наше зобов'язання дати йому кредит. Якщо підвищується ризик, що кредит не повернуть, ми прибираємо ліміт. https://minfin.com.ua/ua/2019/11/04/39597880/
Ліміт - це "заначка", але коли людині потрібні гроші, ми її прибираємо
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:08
Будете переводить деньги в другие банки? Можно словить блок от Мони и там.
viewtopic.php?p=4786325#p4786325
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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