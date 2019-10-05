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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1570157115721573>
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:00

  Vorlon написав:1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.


да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:10

  greenozon написав:
  Vorlon написав:1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.


да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)

Ну так интервью могло быть записано за несколько дней до появления. А на днях он в своем телеграмм-канале уже писал что в понедельник ожидается полторамильонный клиент. Даже конкурс какой-то объявил с получением бесплатных платин.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:16

  greenozon написав:
  Vorlon написав:1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.


да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)

Конечно, за месяц. 1,4 млн было 5.10.19
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:43

  greenozon написав:
  Vorlon написав:1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.


да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)

У п'ятницю було ~1493 тис. Вочевидь, він навів приблизну цифру у інтерв'ю ну і заокруглити у більшу сторону не міг, бо одразу ж заклювали б.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:38

виходить за місяць + 100 000 новачків
за рік +1 200 000
і того за 10 р. кожний 2ий буде моно-котом :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:14

  greenozon написав:того за 10 р. кожний 2ий буде моно-котом

На той час з половиною уже розірвуть ділові відносини.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:49

Найчастіша історія, за словами банкіра, коли модель прибирає ліміт, — це якщо клієнт починає активно шукати позики.

[...] Ліміт — це „заначка“. Вона допомагає „правильному“ позичальникові, коли йому потрібні гроші. Але це не наше зобов'язання дати йому кредит. Якщо підвищується ризик, що кредит не повернуть, ми прибираємо ліміт.

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/04/39597880/
Ліміт - це "заначка", але коли людині потрібні гроші, ми її прибираємо :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:08

Re: Monobank

Будете переводить деньги в другие банки,можно словить блок от Мони и там.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:17

Re: Monobank

Не уходят 10 грн по P2P в Идея Банк (сразу идет отмена платежа).
Поддержка подтвердила проблему: "Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отобразиться на вашей работе с приложением или проведением платежей."
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:36

  dengon написав:Не уходят 10 грн по P2P в Идея Банк (сразу идет отмена платежа).
Поддержка подтвердила проблему: "Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отобразиться на вашей работе с приложением или проведением платежей."

отмена от Идеи или возврат(т.е. НЕ принимают) от Мони?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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