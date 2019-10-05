Vorlon написав:1,5 миллиона клиентов - только что Гороховский отрапортовал.
да ну прям +100 000 за 2-3 дня (пару днів тому було його інтервью де він заїкався за 1М4)
Ну так интервью могло быть записано за несколько дней до появления. А на днях он в своем телеграмм-канале уже писал что в понедельник ожидается полторамильонный клиент. Даже конкурс какой-то объявил с получением бесплатных платин.
Найчастіша історія, за словами банкіра, коли модель прибирає ліміт, — це якщо клієнт починає активно шукати позики.
[...] Ліміт — це „заначка“. Вона допомагає „правильному“ позичальникові, коли йому потрібні гроші. Але це не наше зобов'язання дати йому кредит. Якщо підвищується ризик, що кредит не повернуть, ми прибираємо ліміт.
Не уходят 10 грн по P2P в Идея Банк (сразу идет отмена платежа). Поддержка подтвердила проблему: "Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отобразиться на вашей работе с приложением или проведением платежей."
dengon написав:Не уходят 10 грн по P2P в Идея Банк (сразу идет отмена платежа). Поддержка подтвердила проблему: "Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отобразиться на вашей работе с приложением или проведением платежей."
отмена от Идеи или возврат(т.е. НЕ принимают) от Мони?