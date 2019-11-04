|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:37
dengon написав:
Не уходят 10 грн по P2P в Идея Банк (сразу идет отмена платежа).
Поддержка подтвердила проблему: "Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отобразиться на вашей работе с приложением или проведением платежей."
когда то была такая проблема с Приватом
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
-
J
-
-
- Повідомлень: 4617
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:42
clientage написав:
отмена от Идеи или возврат(т.е. НЕ принимают) от Мони?
Возврат (т.е. НЕ принимают) от Мони.
Отправил СЭПом - дошло без проблем.
-
dengon
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1252 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:08
dengon написав: clientage написав:
отмена от Идеи или возврат(т.е. НЕ принимают) от Мони?
Возврат (т.е. НЕ принимают) от Мони.
Отправил СЭПом - дошло без проблем.
Ну Моня ж просит не менее 100грн присывать по р2р
... а за 300 уже лочит
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29497
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2356 раз.
- Подякували: 3409 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, Flamingo
, Kalgan
, lel
, ramaz
, Savage Mind
, wig
, логан1919
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|