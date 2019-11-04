когда то была такая проблема с Приватом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:37
когда то была такая проблема с Приватом
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:42
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:08
Ну Моня ж просит не менее 100грн присывать по р2р
... а за 300 уже лочит
... делайте хоть что-нибудь!
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