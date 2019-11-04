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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1570157115721573
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:37

  dengon написав:Не уходят 10 грн по P2P в Идея Банк (сразу идет отмена платежа).
Поддержка подтвердила проблему: "Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отобразиться на вашей работе с приложением или проведением платежей."

когда то была такая проблема с Приватом
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:42

  clientage написав:отмена от Идеи или возврат(т.е. НЕ принимают) от Мони?

Возврат (т.е. НЕ принимают) от Мони.
Отправил СЭПом - дошло без проблем.
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:08

  dengon написав:
  clientage написав:отмена от Идеи или возврат(т.е. НЕ принимают) от Мони?

Возврат (т.е. НЕ принимают) от Мони.
Отправил СЭПом - дошло без проблем.

Ну Моня ж просит не менее 100грн присывать по р2р
... а за 300 уже лочит :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:59

  Фантом написав:Будете переводить деньги в другие банки,можно словить блок от Мони и там.

Як переводили?
З додатка Моні чи тягнули стороннім сервісом іншого банку?
KVV
 
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Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 1570157115721573
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