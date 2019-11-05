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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:37
dengon написав:
Не уходят 10 грн по P2P в Идея Банк (сразу идет отмена платежа).
Поддержка подтвердила проблему: "Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отобразиться на вашей работе с приложением или проведением платежей."
когда то была такая проблема с Приватом
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Вів 05 лис, 2019 11:42
clientage написав:
отмена от Идеи или возврат(т.е. НЕ принимают) от Мони?
Возврат (т.е. НЕ принимают) от Мони.
Отправил СЭПом - дошло без проблем.
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dengon
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:08
dengon написав: clientage написав:
отмена от Идеи или возврат(т.е. НЕ принимают) от Мони?
Возврат (т.е. НЕ принимают) от Мони.
Отправил СЭПом - дошло без проблем.
Ну Моня ж просит не менее 100грн присывать по р2р
... а за 300 уже лочит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:59
Фантом написав:
Будете переводить деньги в другие банки,можно словить блок от Мони и там.
Як переводили?
З додатка Моні чи тягнули стороннім сервісом іншого банку?
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KVV
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:30
KVV Додатком Моні.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:13
какого айхёрб прошел как краса и медицина? всегда продукты были.
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andreyiskra
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