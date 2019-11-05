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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:37
dengon написав:
Не уходят 10 грн по P2P в Идея Банк (сразу идет отмена платежа).
Поддержка подтвердила проблему: "Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отобразиться на вашей работе с приложением или проведением платежей."
когда то была такая проблема с Приватом
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Вів 05 лис, 2019 11:42
clientage написав:
отмена от Идеи или возврат(т.е. НЕ принимают) от Мони?
Возврат (т.е. НЕ принимают) от Мони.
Отправил СЭПом - дошло без проблем.
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dengon
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:08
dengon написав: clientage написав:
отмена от Идеи или возврат(т.е. НЕ принимают) от Мони?
Возврат (т.е. НЕ принимают) от Мони.
Отправил СЭПом - дошло без проблем.
Ну Моня ж просит не менее 100грн присывать по р2р
... а за 300 уже лочит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:59
Фантом написав:
Будете переводить деньги в другие банки,можно словить блок от Мони и там.
Як переводили?
З додатка Моні чи тягнули стороннім сервісом іншого банку?
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KVV
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:30
KVV Додатком Моні.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:13
какого айхёрб прошел как краса и медицина? всегда продукты были.
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andreyiskra
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:48
andreyiskra написав:
какого айхёрб прошел как краса и медицина? всегда продукты были.
Видимо потому что у вас сейчас нет кешбека на медицину, но есть на продукты?
Уже замечали ранее на примере книг, что Моно насчитывает как ему выгодно, при этом подозрение падало на террористов-кассиров с ПОС-терминалами.
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Slx
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:52
andreyiskra
Которасы, сэр!
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she_ne_investor
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Додано: Сер 06 лис, 2019 06:56
Slx написав:
Видимо потому что у вас сейчас нет кешбека на медицину, но есть на продукты?
Да
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andreyiskra
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:21
ОГо! написав:
Смотрите какая удобная штука появится у нас на этой неделе.
Совместная оплата (Split bill)
Теперь поделить счет с друзьями в кафе и ресторанах станет совсем удобно и весело. Просто выбираете сумму, которую хотите разделить с друзьями, выбираете друзей из телефонной книги или друзья трясут смартфоном и появляются у вас рядом с контактами для разделения счёта. Указываете как делить чек и друзьям приходит запрос на оплату.
Для этой функции мы не применяем тариф за перевод в счёт кредитных средств, а значит у вас не возникнет дополнительных расходов.
Ну что?! Сплитанём?
P.S. Завтра в бете и через 3-4 дня в релиз.
https://t.me/OGoMono/317
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MASolomko
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