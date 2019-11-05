MASolomko написав:https://t.me/OGoMono/317ОГо! написав:Смотрите какая удобная штука появится у нас на этой неделе.
Совместная оплата (Split bill)
Теперь поделить счет с друзьями в кафе и ресторанах станет совсем удобно и весело. Просто выбираете сумму, которую хотите разделить с друзьями, выбираете друзей из телефонной книги или друзья трясут смартфоном и появляются у вас рядом с контактами для разделения счёта. Указываете как делить чек и друзьям приходит запрос на оплату.
Для этой функции мы не применяем тариф за перевод в счёт кредитных средств, а значит у вас не возникнет дополнительных расходов.
Ну что?! Сплитанём?
P.S. Завтра в бете и через 3-4 дня в релиз.
А потом не только мою карту заблокируют, а и друзей, с которыми вместе платили