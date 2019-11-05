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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1571157215731574
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:36

  MASolomko написав:
ОГо! написав:Смотрите какая удобная штука появится у нас на этой неделе.

Совместная оплата (Split bill)

Теперь поделить счет с друзьями в кафе и ресторанах станет совсем удобно и весело. Просто выбираете сумму, которую хотите разделить с друзьями, выбираете друзей из телефонной книги или друзья трясут смартфоном и появляются у вас рядом с контактами для разделения счёта. Указываете как делить чек и друзьям приходит запрос на оплату.

Для этой функции мы не применяем тариф за перевод в счёт кредитных средств, а значит у вас не возникнет дополнительных расходов.

Ну что?! Сплитанём? ;)

P.S. Завтра в бете и через 3-4 дня в релиз.
https://t.me/OGoMono/317



А потом не только мою карту заблокируют, а и друзей, с которыми вместе платили :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:11

Уже полгода по несколько раз в месяц кидаю деньги коллегам и членам семьи (суммы до 10К), изредка получаю сам. И ни у кого ничего не заблокировали. Что я делаю не так?

Может имею прозрачный источник средств перечисляемых регулярно на карту, активно использую карту для оплат в торговой сети и переводы на карты не составляют и трети от моего бюджета?
vitaliy_berdinskikh
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