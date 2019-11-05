Додано: Сер 06 лис, 2019 11:42

vitaliy_berdinskikh написав: Сначала весь оборот по счету переводится в л2л, а потом раздается удивленный возглас "за Что?" голосом му-му. Сначала весь оборот по счету переводится в л2л, а потом раздается удивленный возглас "за Что?" голосом му-му.

Давайте отделять "мух от котлет" - используя р2р кто-то что-то нарушает? В цивилизованном обществе должны быть установлены четкие правила, расставлены границы, лимиты, флажки... Забрел не туда - получи... Но у мони начинаются всякие заковыки, вроде бы и можно, но лучше было не надо... Сейчас вот убрали упоминание о 250 к в месяц... Что нужно еще объяснять если я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свои деньги, исключительно с одной своей карты перевожу на исключительно другую свою карту. Это моя собственность, между прочим уже давно (до только планируемой амнистии) задекларированная. И мне не нужны прозрачные источники доходов сейчас - у меня уже есть деньги полученные в прошлом. И я распоряжаюсь ними по своему усмотрению. Для Мони нет экономического смысла? А для меня он есть. Я хочу перевести СВОИ деньги между СВОИМИ счетами. За что тут ограничивать? Что нарушено?