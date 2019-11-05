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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1572157315741575>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:36

  MASolomko написав:
ОГо! написав:Смотрите какая удобная штука появится у нас на этой неделе.

Совместная оплата (Split bill)

Теперь поделить счет с друзьями в кафе и ресторанах станет совсем удобно и весело. Просто выбираете сумму, которую хотите разделить с друзьями, выбираете друзей из телефонной книги или друзья трясут смартфоном и появляются у вас рядом с контактами для разделения счёта. Указываете как делить чек и друзьям приходит запрос на оплату.

Для этой функции мы не применяем тариф за перевод в счёт кредитных средств, а значит у вас не возникнет дополнительных расходов.

Ну что?! Сплитанём? ;)

P.S. Завтра в бете и через 3-4 дня в релиз.
https://t.me/OGoMono/317



А потом не только мою карту заблокируют, а и друзей, с которыми вместе платили :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:11

Уже полгода по несколько раз в месяц кидаю деньги коллегам и членам семьи (суммы до 10К), изредка получаю сам. И ни у кого ничего не заблокировали. Что я делаю не так?

Может имею прозрачный источник средств перечисляемых регулярно на карту, активно использую карту для оплат в торговой сети и переводы на карты не составляют и трети от моего бюджета?

К слову дочка-студентка получает все свои деньги от меня переводами с карты на карту, сама тоже отправляет переводы, потому что разные мелкие бизнесы не привыкли работать в белую. И тем не менее ни у нее, ни у тех бизнесов тоже до сих пор ничего не заблокировали.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:17

Re: Monobank

Все нормально, спонсоров Моня уважает :)
  vitaliy_berdinskikh написав:Может имею прозрачный источник

Эт Моня вам сказал, шо этот источник прозрачен для него?
При р2р-переводах ВСЕ источники по умолчанию непрозрачны, т.е. увеличив напор и вы скоро можете доиграться :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:24

  clientage написав:Эт Моня вам сказал, шо этот источник прозрачен для него?

Эт я грю что Моня видит откуда у меня деньги и что переводы л2л не составляют значительную часть моих поступлений, да и суммами 60К при таких переводах я не балуюсь.

  clientage написав:При р2р-переводах ВСЕ источники по умолчанию непрозрачны, т.е. увеличив напор и вы скоро можете доиграться :(


Так я и гврю: переводите зарплату напрямую на карту, ну или по крайне мере с зарплатного счета СЕП-ом. А не мутными л2л.

Сначала весь оборот по счету переводится в л2л, а потом раздается удивленный возглас "за Что?" голосом му-му.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:36

vitaliy_berdinskikh ну так и есть, заводить сепом, выводить п2п лимит 60 тыщь на 1 перевод, и все работает, летает.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:42

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:Сначала весь оборот по счету переводится в л2л, а потом раздается удивленный возглас "за Что?" голосом му-му.

Давайте отделять "мух от котлет" - используя р2р кто-то что-то нарушает? В цивилизованном обществе должны быть установлены четкие правила, расставлены границы, лимиты, флажки... Забрел не туда - получи... Но у мони начинаются всякие заковыки, вроде бы и можно, но лучше было не надо... Сейчас вот убрали упоминание о 250 к в месяц... Что нужно еще объяснять если я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свои деньги, исключительно с одной своей карты перевожу на исключительно другую свою карту. Это моя собственность, между прочим уже давно (до только планируемой амнистии) задекларированная. И мне не нужны прозрачные источники доходов сейчас - у меня уже есть деньги полученные в прошлом. И я распоряжаюсь ними по своему усмотрению. Для Мони нет экономического смысла? А для меня он есть. Я хочу перевести СВОИ деньги между СВОИМИ счетами. За что тут ограничивать? Что нарушено?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:47

Re: Monobank

  Flamingo написав:Давайте отделять "мух от котлет" - используя р2р кто-то что-то нарушает?

Встречный вопрос: банк, блокируя подозрительную операцию, что-то нарушает?

Надо понимать что отправка денег без вразумительного назначения платежа - мутная операция, как сказал clientage выше. Потому не надо ей злоупотреблять и тогда все будет хорошо.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:49

Re: Monobank

  Flamingo написав:Но у мони начинаются всякие заковыки

Я не слышал чтобы моня часто блокировал СЕП, обычно все жалобы как раз про л2л, причем опять же обычно когда суммы переводов совершенно не детские.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:52

Re: Monobank

  Flamingo написав:Что нужно еще объяснять если я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свои деньги, исключительно с одной своей карты перевожу на исключительно другую свою карту

Давай начнем с того что у Мони нельзя перевести деньги с одной своей карты на другую свою карту.

Если же речь о картах разных банков, то Моня, как и остальные банки, не видит что карты принадлежат одному лицу. Пользуйся СЕП и не будет проблем.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:53

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:Надо понимать что отправка денег без вразумительного назначения платежа - мутная операция, как сказал clientage выше. Потому не надо ей злоупотреблять и тогда все будет хорошо.

"Перевод собственных средств на собственную карту" - это по Вашему мутная операция? ;) Если Вы перекладываете пачку собственных денег с кармана брюк в карман пиджака - Вы совершаете мунтую операцию?
  vitaliy_berdinskikh написав:Встречный вопрос: банк, блокируя подозрительную операцию что-то нарушает?

Для подозрений должны быть основания. Если перевод делается неоднократно. С использованием тех же карт - почему он не был подозрительным полгода наза, 3 месяца назад, а стал подозрительным сейчас?

Повторяю еще раз - должны быть четко определены критерии что можно а что нельзя. Их - нет. Именно в этом я вижу основную проблему. И если Вас или Вашу дочь это пока не коснулось - не надо бравировать - просто Ваша очередь еще пока не дошла ;)
Flamingo
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