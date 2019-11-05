ОГо! написав:Смотрите какая удобная штука появится у нас на этой неделе.
Совместная оплата (Split bill)
Теперь поделить счет с друзьями в кафе и ресторанах станет совсем удобно и весело. Просто выбираете сумму, которую хотите разделить с друзьями, выбираете друзей из телефонной книги или друзья трясут смартфоном и появляются у вас рядом с контактами для разделения счёта. Указываете как делить чек и друзьям приходит запрос на оплату.
Для этой функции мы не применяем тариф за перевод в счёт кредитных средств, а значит у вас не возникнет дополнительных расходов.
Ну что?! Сплитанём?
P.S. Завтра в бете и через 3-4 дня в релиз.
https://t.me/OGoMono/317
А потом не только мою карту заблокируют, а и друзей, с которыми вместе платили
Уже полгода по несколько раз в месяц кидаю деньги коллегам и членам семьи (суммы до 10К), изредка получаю сам. И ни у кого ничего не заблокировали. Что я делаю не так?
Может имею прозрачный источник средств перечисляемых регулярно на карту, активно использую карту для оплат в торговой сети и переводы на карты не составляют и трети от моего бюджета?
К слову дочка-студентка получает все свои деньги от меня переводами с карты на карту, сама тоже отправляет переводы, потому что разные мелкие бизнесы не привыкли работать в белую. И тем не менее ни у нее, ни у тех бизнесов тоже до сих пор ничего не заблокировали.
vitaliy_berdinskikh написав:Сначала весь оборот по счету переводится в л2л, а потом раздается удивленный возглас "за Что?" голосом му-му.
Давайте отделять "мух от котлет" - используя р2р кто-то что-то нарушает? В цивилизованном обществе должны быть установлены четкие правила, расставлены границы, лимиты, флажки... Забрел не туда - получи... Но у мони начинаются всякие заковыки, вроде бы и можно, но лучше было не надо... Сейчас вот убрали упоминание о 250 к в месяц... Что нужно еще объяснять если я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свои деньги, исключительно с одной своей карты перевожу на исключительно другую свою карту. Это моя собственность, между прочим уже давно (до только планируемой амнистии) задекларированная. И мне не нужны прозрачные источники доходов сейчас - у меня уже есть деньги полученные в прошлом. И я распоряжаюсь ними по своему усмотрению. Для Мони нет экономического смысла? А для меня он есть. Я хочу перевести СВОИ деньги между СВОИМИ счетами. За что тут ограничивать? Что нарушено?
vitaliy_berdinskikh написав:Надо понимать что отправка денег без вразумительного назначения платежа - мутная операция, как сказал clientage выше. Потому не надо ей злоупотреблять и тогда все будет хорошо.
"Перевод собственных средств на собственную карту" - это по Вашему мутная операция? Если Вы перекладываете пачку собственных денег с кармана брюк в карман пиджака - Вы совершаете мунтую операцию?
vitaliy_berdinskikh написав:Встречный вопрос: банк, блокируя подозрительную операцию что-то нарушает?
Для подозрений должны быть основания. Если перевод делается неоднократно. С использованием тех же карт - почему он не был подозрительным полгода наза, 3 месяца назад, а стал подозрительным сейчас?
Повторяю еще раз - должны быть четко определены критерии что можно а что нельзя. Их - нет. Именно в этом я вижу основную проблему. И если Вас или Вашу дочь это пока не коснулось - не надо бравировать - просто Ваша очередь еще пока не дошла