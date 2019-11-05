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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:54

Re: Monobank

  Flamingo написав:Я хочу перевести СВОИ деньги между СВОИМИ счетами. За что тут ограничивать? Что нарушено?

Регулярно перевожу деньги между своими счетами. Суммы как раз в районе 60К. Ни разу претензии не было, в том числе и от Мони. Лишь один раз другой банк попросил вписать в назначение платежа фразу "Переказ власних коштів".
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 06 лис, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Flamingo написав:Но у мони начинаются всякие заковыки

Я не слышал чтобы моня часто блокировал СЕП, обычно все жалобы как раз про л2л, причем опять же обычно когда суммы переводов совершенно не детские.

Полистайте на несколько страниц вверх - тут форумчанин писал, что карта жены, которая практически не использовалась была заблокирована. Не детских сумм переводов - там не было :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:55

  Flamingo написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Flamingo написав:Но у мони начинаются всякие заковыки

Я не слышал чтобы моня часто блокировал СЕП, обычно все жалобы как раз про л2л, причем опять же обычно когда суммы переводов совершенно не детские.

Полистайте на несколько страниц вверх - тут форумчанин писал, что карта жены, которая практически не использовалась была заблокирована. Не детских сумм переводов - там не было :twisted:

Так может потому и заблокирована что почти не использовалась, а потом на нее свилились какие-то непотянтые л2л переводы?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:55

карта этого дерьма уже положена на полку.
когда есть 80 банков зачем связываться с неадекватами?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Flamingo написав:Что нужно еще объяснять если я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свои деньги, исключительно с одной своей карты перевожу на исключительно другую свою карту

Давай начнем с того что у Мони нельзя перевести деньги с одной своей карты на другую свою карту.

Если же речь о картах разных банков, то Моня, как и остальные банки, не видит что карты принадлежат одному лицу. Пользуйся СЕП и не будет проблем.

Я понимаю что Вы меня тролите - но тем не менее отвечу - СВОИ карты - это карты принадлежащие одному лицу. Банк эмитент в этом случае не имеет значения. Потому вы пишете чушь что нельзя перевести с одной своей карты на другую свою. Уже хотя бы потому что у мони уже давно можно иметь больше чем одну СВОЮ карту и делать перевод между ними.
При переводе между картами разных банков - это проблема банка что он видит а что нет. р2р - абсолютно законная операция - почему я не могу использовать именно ее? Особенно если я имею с этого выгоду.
ЗЫ. У меня и сейчас нет проблем, с Моней в т.ч. - так что в Ваших советах, извините, не нуждаюсь ;)
Flamingo
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