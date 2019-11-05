Регулярно перевожу деньги между своими счетами. Суммы как раз в районе 60К. Ни разу претензии не было, в том числе и от Мони. Лишь один раз другой банк попросил вписать в назначение платежа фразу "Переказ власних коштів".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:54
Re: Monobank
Регулярно перевожу деньги между своими счетами. Суммы как раз в районе 60К. Ни разу претензии не было, в том числе и от Мони. Лишь один раз другой банк попросил вписать в назначение платежа фразу "Переказ власних коштів".
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 06 лис, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:54
Полистайте на несколько страниц вверх - тут форумчанин писал, что карта жены, которая практически не использовалась была заблокирована. Не детских сумм переводов - там не было
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:55
Так может потому и заблокирована что почти не использовалась, а потом на нее свилились какие-то непотянтые л2л переводы?
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:55
карта этого дерьма уже положена на полку.
когда есть 80 банков зачем связываться с неадекватами?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:02
Я понимаю что Вы меня тролите - но тем не менее отвечу - СВОИ карты - это карты принадлежащие одному лицу. Банк эмитент в этом случае не имеет значения. Потому вы пишете чушь что нельзя перевести с одной своей карты на другую свою. Уже хотя бы потому что у мони уже давно можно иметь больше чем одну СВОЮ карту и делать перевод между ними.
При переводе между картами разных банков - это проблема банка что он видит а что нет. р2р - абсолютно законная операция - почему я не могу использовать именно ее? Особенно если я имею с этого выгоду.
ЗЫ. У меня и сейчас нет проблем, с Моней в т.ч. - так что в Ваших советах, извините, не нуждаюсь
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