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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:54
Flamingo написав:
Я хочу перевести СВОИ деньги между СВОИМИ счетами. За что тут ограничивать? Что нарушено?
Регулярно перевожу деньги между своими счетами. Суммы как раз в районе 60К. Ни разу претензии не было, в том числе и от Мони. Лишь один раз другой банк попросил вписать в назначение платежа фразу "Переказ власних коштів".
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 06 лис, 2019 11:55
Flamingo написав: vitaliy_berdinskikh написав: Flamingo написав:
Но у мони начинаются всякие заковыки
Я не слышал чтобы моня часто блокировал СЕП, обычно все жалобы как раз про л2л, причем опять же обычно когда суммы переводов совершенно не детские.
Полистайте на несколько страниц вверх - тут форумчанин писал, что карта жены, которая практически не использовалась была заблокирована. Не детских сумм переводов - там не было
Так может потому и заблокирована что почти не использовалась, а потом на нее свилились какие-то непотянтые л2л переводы?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 06 лис, 2019 11:55
карта этого дерьма уже положена на полку.
когда есть 80 банков зачем связываться с неадекватами?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:02
vitaliy_berdinskikh написав: Flamingo написав:
Что нужно еще объяснять если я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свои деньги, исключительно с одной своей карты перевожу на исключительно другую свою карту
Давай начнем с того что у Мони нельзя перевести деньги с одной своей
карты на другую
свою карту.
Если же речь о картах разных банков, то Моня, как и остальные банки, не видит что карты принадлежат одному лицу. Пользуйся СЕП и не будет проблем.
Я понимаю что Вы меня тролите - но тем не менее отвечу - СВОИ карты - это карты принадлежащие одному лицу. Банк эмитент в этом случае не имеет значения. Потому вы пишете чушь что нельзя перевести с одной своей карты на другую свою. Уже хотя бы потому что у мони уже давно можно иметь больше чем одну СВОЮ карту и делать перевод между ними.
При переводе между картами разных банков - это проблема банка что он видит а что нет. р2р - абсолютно законная операция - почему я не могу использовать именно ее? Особенно если я имею с этого выгоду.
ЗЫ. У меня и сейчас нет проблем, с Моней в т.ч. - так что в Ваших советах, извините, не нуждаюсь
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Flamingo
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:34
Кто-то уже тестил новые карты? Как там пропускает в аеропортах без оборота?
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R3WIND
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:55
R3WIND написав:
Кто-то уже тестил новые карты? Как там пропускает в аеропортах без оборота?
По виртуальной Visa Infinite точно не требуется оборот, чтобы получить скидку до 50% на такси до аэропорта Борисполь, а вот доступ залы без оборота не проверял - был необходимый оборот по карте.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:08
Flamingo написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Сначала весь оборот по счету переводится в л2л, а потом раздается удивленный возглас "за Что?" голосом му-му.
Давайте отделять "мух от котлет" - используя р2р кто-то что-то нарушает? В цивилизованном обществе должны быть установлены четкие правила, расставлены границы, лимиты, флажки... Забрел не туда - получи... Но у мони начинаются всякие заковыки, вроде бы и можно, но лучше было не надо... Сейчас вот убрали упоминание о 250 к в месяц... Что нужно еще объяснять если я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свои деньги, исключительно с одной своей карты перевожу на исключительно другую свою карту. Это моя собственность, между прочим уже давно (до только планируемой амнистии) задекларированная. И мне не нужны прозрачные источники доходов сейчас - у меня уже есть деньги полученные в прошлом. И я распоряжаюсь ними по своему усмотрению. Для Мони нет экономического смысла? А для меня он есть. Я хочу перевести СВОИ деньги между СВОИМИ счетами. За что тут ограничивать? Что нарушено?
К сожалению, мы живем в феодальном обществе. Законы тут не действуют.
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rollo
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:45
IMPRINTER написав:
когда есть 80 банков
В наших краях тільки 46 банок з БС Неньки УКраїни.
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