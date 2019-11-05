Додано: Сер 06 лис, 2019 12:02

vitaliy_berdinskikh написав: Flamingo написав: Что нужно еще объяснять если я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свои деньги, исключительно с одной своей карты перевожу на исключительно другую свою карту Что нужно еще объяснять если я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свои деньги, исключительно с одной своей карты перевожу на исключительно другую свою карту

Давай начнем с того что у Мони нельзя перевести деньги с одной своей карты на другую свою карту.



Если же речь о картах разных банков, то Моня, как и остальные банки, не видит что карты принадлежат одному лицу. Пользуйся СЕП и не будет проблем. Давай начнем с того что у Мони нельзя перевести деньги с однойкарты насвою карту.Если же речь о картах разных банков, то Моня, как и остальные банки, не видит что карты принадлежат одному лицу. Пользуйся СЕП и не будет проблем.

Я понимаю что Вы меня тролите - но тем не менее отвечу - СВОИ карты - это карты принадлежащие одному лицу. Банк эмитент в этом случае не имеет значения. Потому вы пишете чушь что нельзя перевести с одной своей карты на другую свою. Уже хотя бы потому что у мони уже давно можно иметь больше чем одну СВОЮ карту и делать перевод между ними.При переводе между картами разных банков - это проблема банка что он видит а что нет. р2р - абсолютно законная операция - почему я не могу использовать именно ее? Особенно если я имею с этого выгоду.ЗЫ. У меня и сейчас нет проблем, с Моней в т.ч. - так что в Ваших советах, извините, не нуждаюсь