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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:58
А СЕП с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
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Slx
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Додано: Сер 06 лис, 2019 17:04
Slx написав:
с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Да
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Flamingo
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Додано: Сер 06 лис, 2019 17:06
Flamingo написав: Slx написав:
с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Да
Немного неверно.
Там есть ньюансы в зависимости на какой счет слать.
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curiousobro
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