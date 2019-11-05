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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1573157415751576
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:58

Re: Monobank

А СЕП с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:04

Re: Monobank

  Slx написав:с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Да
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:06

  Flamingo написав:
  Slx написав:с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Да

Немного неверно.
Там есть ньюансы в зависимости на какой счет слать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:47

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:
  Slx написав:с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Да

Немного неверно.
Там есть ньюансы в зависимости на какой счет слать.

Согласен, что по СЭПу нюансы имеются. Но судя по формулировке вопроса (а именно использование слова "тоже") вангую, что речь все-таки шла о переводе на счет физлица (то есть "тоже как и р2р"), а они как бы бесплатны.
Поэтому каков вопрос - таков и ответ :twisted: . Но конечно что имел виду ТС - естественно ведомо только ему
Flamingo
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З нами з: 20.03.15
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