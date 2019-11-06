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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:58
Re: Monobank
А СЕП с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:04
Re: Monobank
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:06
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:47
Согласен, что по СЭПу нюансы имеются. Но судя по формулировке вопроса (а именно использование слова "тоже") вангую, что речь все-таки шла о переводе на счет физлица (то есть "тоже как и р2р"), а они как бы бесплатны.
Поэтому каков вопрос - таков и ответ . Но конечно что имел виду ТС - естественно ведомо только ему
Додано: Сер 06 лис, 2019 19:10
Додано: Сер 06 лис, 2019 19:24
Далеко не всегда. За последний месяц, будучи за границей, от безысходности (из-за медленного и-нета приложения ряда банков толком не работали) СЭПил Моней на свои счета в др. банках не менее 5 раз (всегда не позже полудня по Киеву) - и абсолютно все платежи заходили в банк-получатель днем отправки. Причем суммы были не маленькие (все 10К+), тем не менее Моня ни разу на них не позарился
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