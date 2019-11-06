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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:58

Re: Monobank

А СЕП с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:04

Re: Monobank

  Slx написав:с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Да
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:06

  Flamingo написав:
  Slx написав:с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Да

Немного неверно.
Там есть ньюансы в зависимости на какой счет слать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:47

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:
  Slx написав:с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Да

Немного неверно.
Там есть ньюансы в зависимости на какой счет слать.

Согласен, что по СЭПу нюансы имеются. Но судя по формулировке вопроса (а именно использование слова "тоже") вангую, что речь все-таки шла о переводе на счет физлица (то есть "тоже как и р2р"), а они как бы бесплатны.
Поэтому каков вопрос - таков и ответ :twisted: . Но конечно что имел виду ТС - естественно ведомо только ему
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:10

  Slx написав:А СЕП с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?

Только шлет на следующий день.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:24

  rollo написав:
  Slx написав:А СЕП с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?

Только шлет на следующий день.

Далеко не всегда. За последний месяц, будучи за границей, от безысходности (из-за медленного и-нета приложения ряда банков толком не работали) СЭПил Моней на свои счета в др. банках не менее 5 раз (всегда не позже полудня по Киеву) - и абсолютно все платежи заходили в банк-получатель днем отправки. Причем суммы были не маленькие (все 10К+), тем не менее Моня ни разу на них не позарился ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:11

Re: Monobank

  Flamingo написав:Уже хотя бы потому что у мони уже давно можно иметь больше чем одну СВОЮ карту и делать перевод между ними.

Нельзя вплоть до текущего момента: в каждой валюте клиент может иметь только одну карту. Клиент не может иметь два отдельных счета.

То что ты называешь переводом между ними является покупкой валюты за счет средств на одной карте и пополнением купленной валютой другой карты. Курсы покупки и продажи ожидаемо несиметричны - потому ну никак это не назовешь переводом с одной карты на другую.

Есть типа исключение для премиум-карт. Там действительно можно иметь две карты, но обе они привязаны к одному счету и между ними опять же нельзя сделать перевод.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:07

vitaliy_berdinskikh
Ти хочеш сказати, що якщо я з'їду з глузду, і крім звичайної карти відкрию в моні ще айрон + платину, це все прив'яжуть до одного гривневого рахунку ? :)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:36

  she_ne_investor написав:vitaliy_berdinskikh
Ти хочеш сказати, що якщо я з'їду з глузду, і крім звичайної карти відкрию в моні ще айрон + платину, це все прив'яжуть до одного гривневого рахунку ? :)

Что гадать.
Открой, расскажешь.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:45

vitaliy_berdinskikh
Гадати дійсно нічого - це був натяк, якого ти не зрозумів ;)
UPD.
Уточню, а то раптом ще хто не зрозуміє - монобанк це недо-банк, і це завжди треба мати на увазі.
she_ne_investor
 
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