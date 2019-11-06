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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:58
Re: Monobank
А СЕП с Мони за свои (по реквизитам) тоже ведь бесплатный, так?
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:04
Re: Monobank
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:06
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:47
Согласен, что по СЭПу нюансы имеются. Но судя по формулировке вопроса (а именно использование слова "тоже") вангую, что речь все-таки шла о переводе на счет физлица (то есть "тоже как и р2р"), а они как бы бесплатны.
Поэтому каков вопрос - таков и ответ . Но конечно что имел виду ТС - естественно ведомо только ему
Додано: Сер 06 лис, 2019 19:10
Додано: Сер 06 лис, 2019 19:24
Далеко не всегда. За последний месяц, будучи за границей, от безысходности (из-за медленного и-нета приложения ряда банков толком не работали) СЭПил Моней на свои счета в др. банках не менее 5 раз (всегда не позже полудня по Киеву) - и абсолютно все платежи заходили в банк-получатель днем отправки. Причем суммы были не маленькие (все 10К+), тем не менее Моня ни разу на них не позарился
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:11
Re: Monobank
Нельзя вплоть до текущего момента: в каждой валюте клиент может иметь только одну карту. Клиент не может иметь два отдельных счета.
То что ты называешь переводом между ними является покупкой валюты за счет средств на одной карте и пополнением купленной валютой другой карты. Курсы покупки и продажи ожидаемо несиметричны - потому ну никак это не назовешь переводом с одной карты на другую.
Есть типа исключение для премиум-карт. Там действительно можно иметь две карты, но обе они привязаны к одному счету и между ними опять же нельзя сделать перевод.
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:07
vitaliy_berdinskikh
Ти хочеш сказати, що якщо я з'їду з глузду, і крім звичайної карти відкрию в моні ще айрон + платину, це все прив'яжуть до одного гривневого рахунку ?
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:36
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:45
vitaliy_berdinskikh
Гадати дійсно нічого - це був натяк, якого ти не зрозумів
UPD.
Уточню, а то раптом ще хто не зрозуміє - монобанк це недо-банк, і це завжди треба мати на увазі.
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