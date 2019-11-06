Додано: Сер 06 лис, 2019 22:11

Flamingo написав: Уже хотя бы потому что у мони уже давно можно иметь больше чем одну СВОЮ карту и делать перевод между ними. Уже хотя бы потому что у мони уже давно можно иметь больше чем одну СВОЮ карту и делать перевод между ними.

Нельзя вплоть до текущего момента: в каждой валюте клиент может иметь только одну карту. Клиент не может иметь два отдельных счета.То что ты называешь переводом между ними является покупкой валюты за счет средств на одной карте и пополнением купленной валютой другой карты. Курсы покупки и продажи ожидаемо несиметричны - потому ну никак это не назовешь переводом с одной карты на другую.Есть типа исключение для премиум-карт. Там действительно можно иметь две карты, но обе они привязаны к одному счету и между ними опять же нельзя сделать перевод.